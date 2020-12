Se Zidanu maje stolček? V igri za trenerja že dve novi imeni.

Real Madrid je sinoči v predzadnjem krogu skupinskega dela lige prvakov na gostovanju pri ukrajinskem Šahtarju doživel še drugi poraz v skupinskem delu tekmovanja (0:2) in je tik pred izpadom. To je že peti poraz belih baletnikov na 16 tekmah te sezone in drugi zaporedni. Real je v soboto na domači zelenici na tekmi državnega prvenstva z 1:2 izgubil proti moštvu Deportivo Alavesa. Za napredovanje v ligi prvakov morajo nujno premagati Borussio M'gladbach.

Zidane ne bo odstopil

Glavni trener Real Madrida Zinedine Zidane je že zatrdil, da ne namerava odstopiti s položaja, in miril strasti, češ da jim je v preteklosti že uspelo premagati težke čase.

"Vedeli smo, da bo tekma proti Šahtarju finale in tako smo se nanjo tudi pripravljali. Odlično smo odigrali prvi polčas, vendar nam ni uspelo zadeti. Do konca je še ena tekma in to moramo dobiti," je odločen Zidane, ki se v madridskem klubu sprehaja po tankem ledu in naj bi bil povsem blizu "košarici".

Tako vsaj poroča španska Marca. Predsednik kluba Florentino Perez naj bi namreč že iskal Zidanovega naslednika, na vrhu seznama pa naj bi bili dve znani nogometni imeni.

Bi Argentinec Mauricio Pochettino lahko zamenjal Zinedina Zidana? Foto: Reuters

Prvi na seznamu želja je Argentinec Mauricio Pochettino, nekdanji trener Tottenhama, ki je trenerski stolček londonskega kluba zapustil leta 2019, vse od takrat pa je brez službe, čeprav so ga povezovali že s številnimi klubi, najpogosteje z Manchester Unitedom.

Druga možnost za zamenjavo Zidana naj bi bil legendarni napadalec Raul Gonzales, ki je trenutno trener druge ekipe belega baleta Real Madrid Castille. Vodstvo Reala naj bi ga imelo za precej logično trenersko izbiro, a ne še v tem trenutku.