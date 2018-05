Še en odmeven nakup v ZDA? Prihaja Wayne Rooney.

MLS vse bolj zvezdniško obarvana

Wayne Rooney je blizu selitve v ZDA, pišejo Angleži. Z DC Unitedom naj bi se že dogovarjal za dvoletno pogodbo. Manj kot leto dni po tem, ko se je idilično vrnil v svoj matični klub Everton, potem ko je kar 13 let igral za Manchester United in z 253 goli postal najboljši strelec v njegovi zgodovini, bi lahko 32-letni zvezdnik spet zapustil Liverpool.

Rooney, ki je želja DC Uniteda, ta nastopa v severnoameriški ligi MLS, že dlje časa, se na Goodison Parku ne počuti več najbolje, zato naj bi se zelo nagibal k selitvi v Washington.

Resda je z 11 goli še vedno najboljši strelec Evertona v tej sezoni, a je razočaran nad ne najboljšo sezono svojega moštva.

Liverpoolčani, ki jih zdaj vodi že tretji trener v tej sezoni, so v prvenstvu osmi in so ostali brez možnosti za Evropo, iz obeh domačih pokalov so izpadli že zdavnaj, v ligi Europa pa so obstali v skupinskem delu tekmovanja.

S svojim statusom je vse bolj nezadovoljen

Vse bolj redko igra 90 minut. Foto: Reuters Rooney, ki je nazadnje zadel 18. decembra lani, je še bolj nezadovoljen zaradi tega, ker v zadnjem času pod vodstvom Sama Allarydca igra na sredini igrišča in nima več zagotovljenega mesta v moštvu.

Svoje nezadovoljstvo je na nekaj tekmah, ko ga je trener predčasno povlekel z igrišča, tudi jasno izrazil.

Allardyce proti odhodu Rooneyja naj ne bi nasprotoval, ovira bi lahko bil le predsednik Evertona Bill Kenwright. Toda glavno besedo bo imel na koncu večinski lastnik Evertona Farhad Moshiri.

Ker je Rooney s 170 tisoč evri tedenske plače daleč najbolj plačan nogometaš, sezona, ki je za Evertonom, pa ni najboljša, naj bi bil Moshiri eden od tistih, ki pri Rooneyjevem odhodu najbolj vztrajajo.

Najpozneje julija ga želijo Američani imeti pri sebi

Prestopni rok v ligi MLS se začne 10. julija in traja do 8. avgusta. Pri DC Unitedu, ki bo julija odprl nov štadion Audi FIeld za 20.000 gledalcev, verjamejo, da bodo na odprtju kot velik zvezdniški nakup že pozdravili Rooneyja.

Eden najboljših angleških nogometašev vseh časov utegne biti naslednji zvezdnik v ligi MLS. Foto: Reuters

Zdaj je vprašanje le še, ali tak scenarij diši glavnemu akterju zgodbe. Nekateri angleški mediji, ki se sklicujejo na zanesljive vire, pravijo, da je s 53 goli najboljši strelec v zgodovini Anglije zelo naklonjen temu, da sledi svojemu nekdanjemu soigralcu iz Manchester Uniteda Zlatanu Ibrahimoviću, ki je marca letos okrepil Los Angeles Galaxy, in se preseli v ligo rastočo MLS.

DC Unitedu gre sicer v novi sezoni slabo. Trenutno je na zadnjem mestu vzhodne konference. Na sedmih tekmah je zmagal le enkrat. Redni del sezone v ligi MLS traja do konca oktobra.

Glede na to, da za reprezentanco od leta 2016 ne igra več in ga poleti ne čaka nastop na svetovnem prvenstvu v Rusiji, bi lahko Rooney tako že čez dva meseca DC Unitedu, če bo na koncu res prišel tja, pomagal do boljših rezultatov.