Vratar Celtic Glasgowa Kasper Schmeichel bo moral zaradi poškodbe rame morda končati kariero, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Danec si je ramo poškodoval že lani na reprezentančni tekmi, stanje pa se je močno poslabšalo februarja na tekmi s Stuttgartom.

Zaradi poškodbe je Schmeichel izpustil zadnjih pet tekem ekipe, ponedeljkovi zdravniški izvidi pa so vse prej kot obetavni. "Potreboval bom dve operaciji," je dejal v pogovoru za CBS Sports Golazo Network.

"Zame je to hud udarec. Raztrgan imam biceps, poškodovano rotatorno manšeto, izpahnjeno ramo. Praktično je šlo vse narobe. Čaka me 10 do 12 mesecev rehabilitacije."

"Sploh ne vem, kako naprej. Morda sem svojo zadnjo tekmo že odigral. Nogometaš sem bil od dneva, ko sem se rodil. Ta misel je uničujoča. Vse skupaj trenutno težko dojemam," je dejal 39-letni nogometaš iz vratarske družine, ki je uspešno stopil po poti slavnega očeta. Njegov oče Peter Schmeichel je bil eden ključnih članov zlate dobe Manchester Uniteda.

Kasper Schmeichel je bil član ekipe Leicester City, ko je ta leta 2016 presenetljivo osvojila naslov v Angliji, pet let kasneje pa tudi pokal. Igral je tudi za Nico in Anderlecht, leta 2024 pa se je v Glasgowu pridružil Celticu.

Prva operacija vratarja čaka že v petek. "Naredil bom vse, da se vrnem. Tudi to bi bil verjetno eden največjih dosežkov moje kariere, če bi se po taki poškodbi vrnil v gol. Naredil bom vse, kar lahko."

