Salah najboljši še po izboru elitne angleške lige

Egiptovski nogometni zvezdnik Mohamed Salah je prejel še eno priznanje za vrhunsko sezono v dresu angleškega prvoligaša Liverpoola. Po nagradah za najboljšega igralca po izboru nogometašev in novinarjev je zdaj prejel še nagrado premier lige za najboljšega v elitnem angleškem klubskem tekmovanju.

Petindvajsetletni Salah je na 37 ligaških tekmah dosegel 31 zadetkov, če mu uspe zadeti še danes na tekmi proti Brightonu, bo popravil rekord angleške lige.

V vseh tekmovanjih je nekdanji igralec El Mokawloona, Basla, Chelseaja, Fiorentine in Rome dosegel 43 golov na 50 tekmah te sezone.

"Rekli so, da prvič, ko sem igral v Angliji, nisem bil uspešen. Zato sem si ves čas želel, da bi mi uspelo. Zelo srečen in ponosen sem na to," je dejal Salah.