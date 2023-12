Rusija ostaja članica Uefe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rusija ostaja članica Evropske nogometne zveze (Uefa), poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Na ruski zvezi so v sredo glasovali o izstopu iz Uefe in priključitvi Azijski nogometni zvezi (AFC), a predlog ni dobil podpore.

Evropska in Mednarodna nogometna zveza (Fifa) sta Rusijo izključili iz klubskih in reprezentančnih tekmovanj po vojaškem napadu na Ukrajino. Že lani je predsednik ruske zveze Aleksander Djukov zato najavil, da bi bila možna rešitev izstop iz Uefe in priključitev azijski zvezi.

"Razpravljali smo o prestopu v AFC, a smo soglasno zavrnili to možnost, saj ni garancije s strani Fife," je člana izvršnega odbora Mihaila Gerškoviča danes citirala agencija Ria. V Rusiji dodajajo, da bodo nadaljevali pogovore z Uefo in da po njihovem mnenju stvari napredujejo. "Videli bomo, kako se bo zadeva razvijala prihodnje leto."

Fifa in Uefa sta v zadnjih mesecih potrdili, da nameravata udeležbo na različnih tekmovanjih dovoliti mladim ruskim nogometašem, pri Uefi pa so dodali, da se otrok ne sme kaznovati za dejanja, ki so v izključni pristojnosti odraslih.

