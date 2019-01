Ronaldo po prvi lovoriki z Juventusom: To je šele začetek

"Zelo sem vesel. Leto 2019 sem želel začeti z lovoriko, zdaj mi je to uspelo," je po italijanskem superpokalu v Džedi v Savdski Arabiji, kjer je z edinim golom odločil tekmo med Juventusom in Milanom, povedal Cristiano Ronaldo. "Zaradi tega smo ga pripeljali," je dodal njegov trener Massimiliano Allegri.

Cristiano Ronaldo, ki je poleti v bombastičnem prestopu iz Reala Madrida za 117 milijonov evrov prišel v Juventus, je Torinčanom prinesel prvo lovoriko, potem ko je z golom v 61. minuti odločil tekmo italijanskega superpokala med Juventusom in Milanom, ki se je končal z rezultatom 1:0.

To je bil obračun italijanskega prvaka s finalistom italijanskega pokala, saj je Juventus v prejšnji sezoni osvojil dvojno krono. V finalu pokala je s 4:0 razbil Milan.

Torinčani so svojega velikega tekmeca zdaj premagali še drugič in prišli do osme superpokalne lovorike.

Gol za vse, ki imajo radi Cristiana

Veselje po odločilnem golu. Foto: Getty Images "Bilo je zelo težko. Igrali smo v zahtevnih pogojih. Bilo je zelo vroče, pogoji niso bili najboljši," je po tekmi v Džedi povedal glavni junak tokratnega italijanskega superpokala Ronaldo. Prav prizorišče letošnjega italijanskega superpokala, ki se je po ZDA, Libiji, Kitajski in Katarju preselil še v Savdsko Arabijo, je v zadnjih tednih dvignilo precej prahu.

Ne zaradi pogojev za igro, ampak predvsem zaradi dejstva, da je Savdska Arabija v zadnjem času pod drobnogledom zaradi vsega, kar se dogaja tam. Od skrivnostnega umora savdskega novinarja Džamala Hašokdžija do neenakopravnosti spolov in tako naprej.

A o težavah, s katerimi se ubadajo tam, glavni junak tekme, pričakovano, ni govoril, je pa zato navrgel nekaj besed o 26. klubski lovoriki, ki jo je osvojil. "Vesel sem, da sem leto 2019 začel z lovoriko. To je bila moja želja. Igrali smo dobro, priigrali smo si precej priložnosti in eno izkoristili. Vesel sem, da sem gol zabil prav jaz. Gol posvečam ekipi, svoji družini, prijateljem in vsem, ki imajo radi Juventus in Cristiana," je v svojem slogu povedal portugalski superzvezdnik, ki mu z Juventusom zelo dobro kaže tudi v lovu na novo prvenstveno lovoriko. Torinčani imajo po 19 odigranih tekmah na vrhu lestvice pred najbližjim zasledovalcem že devet točk prednosti.

Klubske lovorike Cristiana Ronalda:

petkrat evropski prvak, štirikrat svetovni prvak, dvakrat evropski superpokal, trikrat angleški prvak, dvakrat španski prvak, dvakrat španski superpokal, dvakrat angleški ligaški pokal, enkrat angleški pokal FA, enkrat angleški superpokal, dvakrat španski superpokal, enkrat italijanski superpokal, enkrat portugalski superpokal.

Bo letos končal 23 let mukotrpnega čakanja?

V družbi bogatih arabskih šejkov. Foto: Reuters Toda domače lovorike niso tiste, zaradi česar so pri Juventusu lansko poletje poskrbeli za prestop stoletja, kot so ga poimenovali nekateri. Ronaldo je v Torino prišel predvsem zaradi tega, da bi Juventusu prinesel tretji naslov evropskega prvaka, na katerega črno-beli čakajo že od leta 1996.

"To je šele začetek. Gremo korak za korakom. Osvojili smo to lovoriko, zdaj moramo trdo delati, da bomo prišli tudi do naslednjih. Verjamem, da nam bo uspelo," je lov na evropski naslov, ki bi bil že njegov šesti (štiri je osvojil z Realom in enega z Manchester Unitedom), napovedal 33-letni petkratni dobitnik zlate žoge, ki je za Juventus v 26 nastopih na vseh tekmovanjih do zdaj zabil 16 golov.

Massimiliano Allegri je spet premagal kolega, ki sedi na vroči klopi Milana, Gennara Gattusa. Foto: Getty Images

Massimiliano Allegri: Zaradi tega smo ga pripeljali

"Zaradi tega, da zabija odločilne gole in nam prinaša lovorike, smo ga tudi pripeljali," je o njem takoj po tekmi govoril tudi Massimiliano Allegri.

"Za nami je zelo zanimiva tekma, v kateri ni manjkalo priložnosti na obeh straneh. Celotna ekipa je igrala dobro. Mislim, da smo si lovoriko zaslužili," je še dejal trener Juventusa, ki se po novem ponaša s kar 66 lovorikami.

Lovorike Juventusa:

liga prvakov: 2

pokal Uefa/liga Europa: 3

pokal pokalnih zmagovalcev: 1

medcelinski pokal: 2

evropski superpokal: 1

italijansko prvenstvo: 35

italijanski pokal: 13

italijanski superpokal: 8