River razžalostil Boco v novem derbiju derbijev #video

Nogometaši River Plata, branilci naslova v pokalu libertadores, južnoameriški različici evropske lige prvakov, so si na slovitem stadionu Bombonera v Buenos Airesu priigrali napredovanje v finale, čeprav so na povratni tekmi proti mestnim tekmecem Boca Juniors izgubili z 0:1. Zmaga na prvi tekmi z 2:0 je bila dovolj, da so napredovali z 2:1.

Zadetek 19-letnega Venezuelca Jana Hurtada deset minut pred koncem je Boci vlil upanje in poskrbel za dramatičen in kaotičen zaključek tekme, a Boca je na koncu ostala praznih rok. Milijonarji se bodo v finalu pomerili z zmagovalci brazilskega polfinala med Flamengom in Gremiom.

Vrhunci srečanja na stadionu Bombonera:

Boci, ki je bila boljša v drugem polčasu, se tako niti ob podpori 50.000 navijačev ni uspelo Riverju maščevati za lanski poraz v finalu, ki so ga zaradi izgredov navijačev po dvotedenski prekinitvi odigrali v 10.000 km oddaljenem Madridu.

River gre po petega, Boca ostaja pri šestih

Na stadionu Bombonera je vladalo izjemno vzdušje. Foto: Reuters Lani so navijači Riverja pripravili zasedo na vhodu na stadion Monumental Antonio Vespucio Liberti in s kamenjem in steklenicami obmetavali avtobus Boce. Nekaj igralcev je bilo ranjenih, razbili pa so tudi vse šipe na avtobusu. Najtežje jo je skupil Pablo Perez, ki je dobil del stekla v oko in končal v bolnišnici.

Tekmo so nato premestili v Madrid na stadion Santiago Bernabeu. Kluba nista želela igrati tam, a sta popustila pod pritiskom Južnoameriške nogometne zveze. Prva tekma se je končala z 2:2, v Madridu pa je slavil River s 3:1.

Navijači argentinskega velikana Boca Juniors so se morali zadovoljiti s pirovo zmago. Foto: Reuters

River in Boca sta sicer najuspešnejša argentinska kluba. River drži rekord s 36 naslovi argentinskega prvaka, Boca pa jih ima 33, potem ko je osvojila tri v zadnjih štirih letih.

V pokalu libertadores pa ima Boca šest naslovov, River pa štiri, a lahko letos v zbirko doda še enega.