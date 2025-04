V spopadu med policijo in navijači ugasnili življenji dveh najstnikov

V spopadu med policijo in navijači sta v četrtek zvečer pred stadionom Monumental v Santiagu pred tekmo pokala Libertadores med domačim Colo Colom in brazilsko Fortalezo v Čilu umrla dva navijača, francoska tiskovna agencija AFP povzema tamkajšnjo policijo. Ko so to izvedeli navijači, so vdrli na igrišče in prekinili tekmo. Ta je pred tem trajala 70 minut, rezultat pa je bil še vedno 0:0.

O dogodku kroži več različic. Skupna je ta, da je policija okrog sto navijačem preprečila vstop na stadion, ti so skušali vstopiti na silo, pri tem pa se je zrušila zaščitna ograda. Na kraju nesreče je umrl 13-letni deček, 18-letna ženska pa v bolnišnici.

Obstajajo nasprotujoča si poročila o tem, kaj je bil razlog za smrt, lokalni mediji pa poročajo, da je za smrt navijačev osumljen policist.

Ko so navijači izvedeli za smrti 13-letnega navijača in 18-letne navijačice, so vdrli na igrišče in prekinili srečanje. Foto: Guliverimage

"Znano je, da je ena od ograj zmečkala dva človeka. Preiskava o tem, ali je bil v smrt vpleten tudi policijski avtomobil, poteka," je lokalnim medijem povedal tožilec Francisco Morales.

Barbara Perez, sestra umrle 18-letnice, trdi, da je policijsko vozilo zapeljalo čez ogrado, ki je padla na ljudi. Tudi policija je potrdila, da še vedno zbira podrobnosti o dogodku in da je za tragični dogodek osumljen eden od policistov.

Stadion Momunental Foto: Guliverimage

Kljub prizorom pred stadionom so nogometaši tekmo igrali, v 70. minuti pa so jo zaradi neredov – ni znano, ali so ti povezani z dogodki pred stadionom – prekinili.