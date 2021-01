Finale pokala libertadores brez gledalcev, Palmeiras na dobri poti za finale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Trenutni položaj z novim koronavirusom, ki se še širi po Južni Ameriki, ne dovoljuje, da bi bili tudi gledalci na tako velikem in pomembnem dogodku," so v skupnem sporočilu za javnost zapisali predstavniki južnoameriške in brazilske nogometne zveze.

Na dobri poti v finale je brazilski Palmeiras, ki je na prvi polfinalni tekmi ponoči v Buenos Airesu premagal River Plate s 3:0. Rony, Luiz Adriano in Matias Vina so bili strelci za Palmeiras, pri Riverju pa je bil v 60. minuti izključen Jorge Carrascal, ko je brcnil Gabriela Menina. Povratna tekma bo prihodnji teden v Sao Paulu.

V noči na četrtek bosta prvo tekmo v drugem polfinalu, prav tako argentinsko-brazilskem, igrala še Boca Juniors in Santos.

Do zdaj so bili v tem tekmovanju najuspešnejši argentinski klubi, ki so skupaj osvojili 25 naslovov.