Sprememba načrtov: finalna tekma pokala libertadores se iz Čila seli v Peru

Finale med brazilskim Flamengom in branilcem naslova, argentinskim River Platom, bo tako v Limi, datum pa ostaja enak - 23. november.

Pri zvezi so se za to potezo odločili zaradi varnosti igralcev, navijačev in sodnikov. "Odločitev smo sprejeli na podlagi perujske ponudbe in varnosti, ki jo tam lahko zagotovijo," so sporočili iz Conmebola.

Čilska nogometna zveza je zaradi nasilnih protestov zaradi slabih socialnih razmer v državi odpovedala tudi prijateljski obračun z Bolivijo, ki bi moral biti 15. novembra.

Južnoameriška nogometna zveza se je odločila, da bo finalna tekma nogometnega pokala libertadores, južnoameriške različice evropske lige prvakov, iz varnostnih razlogov iz Čila prestavljena v Peru. Foto: Reuters

Čile bi moral gostiti tudi letošnjo podnebno konferenco Združenih narodov, a je tamkajšnji predsednik Sebastian Pinera prejšnji teden sporočil, da je zaradi protestov v državi, ki trajajo že od 20. oktobra, ne bodo gostili.

Prvič v zgodovini bo sicer finale pokala libertadores odločen v eni tekmi.

Lanski povratni finalni dvoboj sta Boca Juniors in River Plate zaradi izgredov navijačev Riverja, ki so napadli avtobus Boce in ranili več igralcev, po dvotedenski prekinitvi odigrala v deset tisoč kilometrov oddaljenem Madridu. Kluba nista želela igrati na Santiagu Bernabeuu, a sta popustila pod pritiskom južnoameriške nogometne zveze. Prva tekma se je končala z 2:2, v Madridu pa je slavil River s 3:1.