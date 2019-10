Spet bo vroče: igralci na avtobusu z neprebojnim steklom

Avtobus z igralci River Plata bo med vožnjo do Bocinega stadiona La Bombonera spremljalo 50 policistov na motociklih, dva helikopterja, po vsej trasi pa bo še dodatnih 3.000 policistov. Igralci bodo na avtobusu z neprebojnim steklom, navijači pa se mu ne bodo smeli približati na manj kot 30 metrov.

River je dobil prvo tekmo z 2:0, minila pa je brez incidentov. A argentinske oblasti vseeno skrbi, da povratni obračun ne bo tako miren. Navijači Boce naj bi namreč pripravljali maščevanje za lanski napad na avtobus z njihovimi ljubljenci pred povratno finalno tekmo tega tekmovanja.

Takrat so navijači Riverja pripravili zasedo na vhodu na stadion Monumental Antonio Vespucio Liberti in s kamenjem in steklenicami obmetavali avtobus Boce. Nekaj igralcev je bilo ranjenih, razbili pa so tudi vse šipe na avtobusu. Najtežje jo je skupil Pablo Perez, ki je dobil del stekla v oko in končal v bolnišnici.

Foto: Reuters

Tekmo so nato premestili v Madrid na stadion Santiago Bernabeu. Kluba nista želela igrati tam, a sta popustila pod pritiskom Južnoameriške nogometne zveze. Prva tekma se je končala z 2:2, v Madridu pa je slavil River s 3:1.

River in Boca sta sicer najuspešnejša argentinska kluba. River drži rekord s 36 naslovi argentinskega prvaka, Boca pa jih ima 33, potem ko je osvojila tri v zadnjih štirih letih.

V pokalu libertadores pa ima Boca šest naslovov, River pa štiri.

V drugem letošnjem polfinalu igrata brazilska Gremio in Flamengo, prva tekma se je končala z 1:1.

Finale bo 23. novembra na stadionu Nacional Julio Martinez Pradanos v Santiagu de Chile.