Rijeka je ekspresno našla Rožmanovega naslednika

Po sobotnem odstopu Simona Rožmana so pri hrvaškem prvoligašu Rijeki imenovali novega trenerja. To je postal razmeroma neznani 43-letni hrvaški trener Goran Tomić, ki je nazadnje vodil zagrebško Lokomotivo.

✍️ Goran Tomić novi je trener Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka. Tomić je potpisao ugovor na godinu i pol dana uz mogućnost produljenja na još jednu godinu. Gorane, dobrodošao 🔵⚪#ZajednosmoRijeka pic.twitter.com/SQDJdnKcnt — NK Rijeka (@NKRijeka) March 1, 2021

Goran Tomić je podpisal pogodbo za leto in pol z možnostjo podaljšanja za eno leto. Ta 43-letni trener iz Šibenika je bil nazadnje tri leta trener zagrebške Lokomotive, lani jo je popeljal do zgodovinskega drugega mesta v državnem prvenstvu, v katerem je za točko prehitel prav Rijeko Simona Rožmana.

Tomić je bil po odhodu s klopi Lokomotive pred mesecem dni kratek čas brez službe, zdaj pa se vrača v hrvaško prvenstvo, v katerem je vodil še Istro in Šibenik. Tomić ni veliko nogometno ime, trenerske izkušnje pa je nabiral tudi na Kitajskem, kjer je pred leti vodil nekaj klubov.

Rijeka je tako spet v rokah hrvaške stroke, potem ko sta jo v zadnjih osmih letih kar sedem let vodila Slovenca. Med letoma 2013 in 2018 je bil to Matjaž Kek, od septembra 2019 do preteklega konca tedna pa je bil njen trener Rožman. Vmes jo je eno leto vodil nekdanji trener Olimpije, Hrvat Igor Bišćan.