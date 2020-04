Riise in njegova hčerka brez težjih poškodb v prometni nesreči

Odpeljali so ju v bolnišnico, kjer so ju čez noč zadržali, a bolj zaradi opazovanja kot pa resnih poškodb, je norveške medije povzel Daily Mail.

John Arne Riise’s car..



Riise and his daughter was hospitalised after being involved in a car accident in Norway 2am.



They’re both out of hospital now after spending the night there for check up. Thank God 🙏 pic.twitter.com/Php93JKKOS