V evropskem nogometu so spet padali rekordi

Letošnji poletni prestopni rok je bil rekorden. Klubi, ki so nastopali v ligi prvakov in evropski ligi, so zapravili skoraj štiri milijarde evrov. Foto: Getty Images

Evropska nogometna zveza (Uefa) je v svojem poročilu navedla, da je bil letošnji poletni prestopni rok rekorden. Klubi, ki so nastopali v ligi prvakov in evropski ligi, so porabili 29 odstotkov več denarja kot prejšnje poletje in 19 odstotkov več od pred tem rekordnega poletja leta 2017. Skupaj je bilo potrošenih 3,98 milijarde evrov.

Ta sredstva je namenilo 32 klubov v ligi prvakov in 48 v evropski ligi, v znesek pa niso vključeni odstotki za agente. Dvainštirideset odstotkov klubov je preseglo prejšnje rekorde.

Skoraj polovica vseh prestopov (47 odstotkov<) je bila med igralci v starosti med 21 in 24 leti, le sede pa med tistimi, ki so starejši od 28 let.

V poročilu Mednarodne nogometne zveze (Fife), ki je bilo tudi objavljeno danes, pa so navedli, da so 75,7 odstotka vsega denarja v svetovnem nogometu za prestope namenili klubu iz Anglije, Španije, Francije, Nemčije in Italije. Po angleški je španska postala šele druga zveza na svetu, ki je v enem prestopnem roku opravila za več kot milijardo dolarjev prestopov (1,17).

