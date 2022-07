Real pred 93 tisoč gledalci potopil Juventus #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zmagovalci letošnje lige prvakov in španski prvaki, nogometaši madridskega Reala, so ponoči na stadionu Rose Bowl v Los Angelesu pred 93.702 gledalcema z 2:0 premagali torinski Juventus. Junaka tekme sta bila Karim Benzema in Marco Asensio.