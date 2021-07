Druga najdražja okrepitev v zgodovini NK Maribor zapušča Avstrijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Občasni slovenski reprezentant Rajko Rep je zamenjal klubsko okolje. Po treh letih je zapustil avstrijski Hartberg in se preselil v Romunijo, kjer je s prvoligaškim klubom Sepsi OSK sklenil sodelovanje do leta 2024.

Občasni slovenski reprezentant Rajko Rep se je v preteklosti vpisal v zgodovino kot najdražja okrepitev NK Maribor. 15-kratni slovenski prvak je zanj plačal Celju 350 tisoč evrov, njegov rekord pa je trajal kar desetletje, vse do prihoda Rudija Požega Vancaša v Ljudski vrt, za katerega so vijolice plačale Celju 0,45 milijona evrov. Rep v Mariboru ni pustil večjega pečata, svoje največje kakovosti je pokazal v tujini. Zadnjih sedem let je prisegal na igranje v Avstriji, postal tudi slovenski reprezentant, v tem poletnem prestopnem roku pa se je odločil za spremembo.

Izkušeni zvezni igralec iz Rogatca je v zadnjih treh sezonah nosil dres Hartberga, s katerim se je preizkusil tudi v Evropi, po novem pa se bo dokazoval v Romuniji. V tamkajšnji prvi ligi bo nastopal za Sepsi OSK, klub, ki prihaja iz predmestja Brasova, in je v prejšnji sezoni osvojil četrto mesto. S tem si je zagotovil nastop v Evropi. Evropsko sezono bo začel v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo. 31-letni Rep je za slovensko izbrano vrsto zbral pet nastopov, v dresu Hartberga pa mu je zmanjkal le en nastop do jubilejne stotice. V 99 nastopih je dosegel 24 zadetkov, prispeval pa tudi 23 asistenc.