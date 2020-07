PSG v pripravah na ligo prvakov do visoke zmage

Za razvpito pariško zasedbo je v prvem polčasu zadel Neymar z 11-metrovke, prvi gol na tekmi pa je v lastno mrežo zabil Srb Aleksandar Vukotić. V drugem polčasu je za PSG dvakrat zadel Eric-Maxim Choupo-Moting, po enkrat pa Mauro Icardi, Kylian Mbappe in Loic Mbe Soh.

PSG se bo v četrtfinalu lige prvakov pomeril z italijansko Atalanto, kjer igra slovenski reprezentant Josip Iličić. Zaključni turnir osmih najboljših ekip v tej sezoni bo med 12. in 23. avgustom. Poleg PSG in Atalante sta se v četrtfinale prebila tudi španski Atletico Madrid Jana Oblaka in nemški Leipzig Kevina Kampla.

Za štiri prosta mesta se potegujejo Real Madrid in Manchester City, Bayern in Chelsea, Lyon in Juventus ter Napoli in Barcelona. Pred temi ekipami so še povratni dvoboji osmine finala, ki bodo 7. in 8. avgusta.

