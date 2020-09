Prvi seznam po letu 2005, pod katerim ni podpisa Dobovičnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Vesel sem, večina igralcev je na seznamu, odpovedi ni bilo. Zbrali se bomo prvič. Veselim se, da bom lahko vodil najboljše slovenske igralce in upam na uspešne kvalifikacije, ki so pred nami," je uvodoma povedal Tomislav Horvat.

Slovenija se bo na dveh pripravljalnih tekmah pomerila s Srbijo. "To bo super preizkus z mlado, hitro in zelo dobro ekipo Srbije. Preizkusil bom vse igralce, da vidim, kako reagirajo v težkih situacijah. Srbija bo odličen test zame in igralce," je še povedal selektor, ki je po skoraj 15 letih na čelu reprezentance nasledil Andreja Dobovičnika.