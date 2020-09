Slovenija po 15 letih z novim selektorjem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Andrej Dobovičnik je postal selektor članske reprezentance konec leta 2005. V prihodnje se bo posvetil vodenju izbrane vrste do 19 let. Foto: Urban Urbanc/Sportida

V članski slovenski reprezentanci v futsalu je po dolgem času zapihal svež veter na položaju selektorja. Prvič po letu 2005 se je zgodila menjava. Andrej Dobovičnik je zapustil odgovorni položaj in bo v prihodnje vodil izbrano vrsto do 19 let, novi selektor članske reprezentance pa je postal Tomislav Horvat.