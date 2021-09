Prva trenerska "žrtev" v serie A

Nekdanji trener Rome je na klop Verone sedel to poletje in nasledil Hrvata Ivana Jurića. To je še tretjič zaporedoma za Eusebia Di Francesca, da je klub z njim končal sodelovanje pred koncem prve sezone; pred tem se mu je to zgodilo že pri Sampdorii in Cagliariju.

Italijanski mediji pišejo, da naj bi bil njegov naslednik nekdanji hrvaški reprezentant Igor Tudor, ki je bil minulo sezono pomočnik Andree Pirla pri Juventusu.