Najprej v Velenju, Maribor po prvo k najslabšim

Prva liga Telekom Slovenije, 22. krog

Prvi spomladanski krog, ki bo, kot kaže, odigran v popolnosti, se bo ob 13. uri začel v Velenju. Knapi bodo pričakali Krško, ki bo odigralo prvo letošnjo tekmo, nato pa se bo prvoligaško dogajanje preselilo v Dravograd, kjer se bosta pomerila Ankaran in Maribor. Domžale bodo v prvi letošnji domači tekmi gostile Gorico. Vodilna Olimpija bo v nedeljo gostovala v Kranju, 21. krog pa se bo končal v Kidričevem.

Velenjčani, ki so med tednom v Ljudskem vrtu spravili v slabo voljo Maribor in osvojili točko (2:2), se bodo ob 13. uri prvič v tem letu predstavili domačemu občinstvu. Pri gostih bo na klopi posavskega kluba v 1. SNL debitiral Primorec Alen Ščulac. Zaradi kartonov ne bo mogel računati na pomoč Lea Ejupa.

Strelski rekorder 1. SNL ostaja miren

Alfred Jermaniš zaradi izključitve proti Domžalam ne bo mogel pomagati trenerju Ankarana na srečanju z Mariborom. Foto: Vid Ponikvar Ob 15. uri se bo začel dvoboj med prvoligaškim novincem Ankaranom in branilcem naslova Mariborom. Trenerju zadnjeuvrščenega kluba Vladu Badžimu, ki bo vijolice gostil v Dravogradu, ne bo mogel pomagati Alfred Jermaniš. Nekdanji reprezentant je bil zaradi dolgega jezika izključen na srečanju z Domžalami (0:4).

Mariborčani bodo lovili prvo letošnjo zmago. Po remijih z Aluminijem in Rudarjem so dovolili Olimpiji, da jim s tekmo več uide na +4. "Pomembno je, da ostanemo mirni in gremo naprej s pozitivnim razmišljanjem," sporoča kapetan Marcos Tavares, ki ima priložnost, da še izboljša strelski rekord 1. SNL.

Ob 17. uri se bo začel dvoboj v Domžalah, kjer bo Rožmanova četa prvič letos nastopila na domačem igrišču. V mesto ob Kamniški Bistrici prihaja oslabljena Gorica, ki ima številne težave s poškodbami igralcev. Domžalčani so v prejšnjem krogu zlahka napolnili mrežo Ankaranu.

Zmaji v Kranju, štajerski spopad v Kidričevem

V nedeljo se bo za prvoligaške točke igralo v Kranju in Kidričevem. Triglav bo skušal presenetiti vodilno Olimpijo. Jeseni je doma že pokvaril načrte Bišćanovi četi, saj je remiziral z zmaji. Zaradi kartonov ne bo nastopil Vlado Šmit.

Mi težav s pogoji nimamo 🌞 pic.twitter.com/krUraI1VkW — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) March 9, 2018

Zmaji so v dobri formi. Ko so v sredo premagali Aluminij s 5:1, so se razveselili najvišje zmage v sezoni, nato pa je za slabo novico poskrbela huda poškodba Nathana Oduwe. Aluminij se bo skušal privržencem po visokem porazu v Ljubljani odkupiti z dobro predstavo proti Celju. Pomerila se bosta polfinalista pokala Slovenije.

Prva liga Telekom Slovenije, 22. krog:

Lestvica:

Klub Tekme Zmage Remiji Porazi Gol razlika Točke 1. Olimpija 21 15 4 2 38:10 49 2. Maribor 20 13 6 1 34:13 45 3. Domžale 19 10 4 5 37:16 34 4. Rudar 19 9 3 7 25:19 30 5. Celje 20 7 6 7 25:26 27 6. Gorica 20 7 2 11 21:29 23 7. Krško 18 5 4 9 24:34 19 8. Aluminij 20 4 6 10 21:33 18 9. Triglav Kranj 19 3 5 11 16:34 14 10. Ankaran-Hrvatini 20 2 6 12 18:45 12