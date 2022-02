Priznanje zvezdnika: Ko je igral za Man United, se je zapijal

Danes 36-letni Wayne Rooney je zaslovel že kot najstnik in star vsega 18 let za velike denarje prestopil iz Evertona v Manchester United. A ni vse zlato, kar se sveti. Po koncu kariere številni zvezdniki to priznajo. Zdaj je tudi nekdanji angleški reprezentant. "Ko sem bil mlad, sem naredil veliko napak. Nekatere so prišle v medije, druge ne," je dejal v pogovoru za Mail on Sunday. "Zelo težko sem se soočal s stvarmi, o katerih so pisali mediji, pa s svojim agentom in družino."

Najhuje mu je bilo v prvih letih igranja za Manchester United. Foto: Reuters V prvih sezonah igranja za Manchester United, za katerega je v 14 sezonah zabil več kot 180 golov, je na proste dneve pogosto kar izginil. Zaprl se je pred zunanjim svetom. "In sem samo pil. Tako sem skušal pozabiti na stvari, ki so me obremenjevale. To je bilo pravo popivanje." Ko je dobil prvega otroka, so se stvari malo umirile. "Moj odnos z alkoholom je danes v redu. Nimam več težav. Sem in tja še kaj spijem. A ne toliko, kot sem med igralsko kariero. Vse imam pod nadzorom." Izpoved je prišla v dneh, ko na Amazon Prime prihaja dokumentarni film o njegovem življenju in karieri.