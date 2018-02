Nenavaden poraz Maribora, Zahović zapravil kar dve enajstmetrovki

Pripravljalne tekme klubov 1. SNL

Slovenski prvoligaški klubi se na nadaljevanje sezone 2017/18 pripravljajo v različnih državah. Večina klubov si polni baterije v domovini in bližnjih hrvaških obmorskih mestih, najboljša kluba v jesenskem delu, Maribor in Olimpija, pa sta si za glavnino priprav izbrala Belek v Turčiji.

Vijolice izgubile drugič, debitiral 16-letni up Horvat

Mariborčani so na letošnji deveti pripravljalni tekmi, peti in zadnji na pripravah v Turčiji, utrpeli tretji poraz. Izgubili so proti ruskemu velikanu Zenitu iz St. Peterburga (1:3).

@nkmaribor vs @zenit_spb 1:3. Strelec Marcos Tavares, v končnici pa 2 zgrešeni enajstmetrovki (obakrat Luka Zahović). Konec priprav v Turčiji, zvečer vrnitev domov.#PripraveBelek2018 pic.twitter.com/SGPrIaEwqQ — NK Maribor (@nkmaribor) February 10, 2018

Mariborčani so zadnjo pripravljalno tekmo v Turčiji odigrali brez dveh napadalcev. Jasmin Mešanović si je na srečanju proti Oleksandriji poškodoval gleženj, zaradi lažje poškodbe pa je manjkal tudi zimski novinec Jan Mlakar. V ekipo se je vrnil Damjan Bohar.

Trener Darko Milanič je proti ruskemu jesenskemu podprvaku, ki ga vodi Italijan Roberto Mancini, zanj pa nastopa tudi slovenski reprezentant Miha Mevlja, v ogenj poslal 19 igralcev. Priložnost so dobili Handanović, Milec, Ivković (od 46. Rajčević), Šuler, Kolmanič (od 46. Hodžić), Dervišević (od 85. Vrhovec), Pihler (od 72. Ahmedi), Hotić (od 80. Vršič), Bajde (od 62. Kramarič), Bohar (od 85. Žugelj), Tavares (od 65. Zahović).

Vijolice so po prvem polčasu zaostajale z 0:2, nato pa je v začetku drugega polčasa rezultat znižal kapetan NK Maribor Marcos Tavares. V 65. minuti ga je zamenjal Luka Zahović, ki je imel v sodnikovem podaljšku, takrat je Zenit vodil že s 3:1, priložnost, da bi z dvema uspešno izvedenima kazenskima udarcema izenačil rezultat na 3:3. Obakrat je bil neuspešen, saj je občasni ruski reprezentančni vratar Jurij Lodigin ubranil oba strela.

Mariborčani se bodo v soboto zvečer vrnili v domovino.

Issah navdušil proti Rostovu, krstni nastop Avstralca

Nogometaši Olimpije so remizirali proti ruskemu prvoligašu Rostovu (3:3). Zmaji so se spogledovali z zmago, saj so na tekmi dvakrat vodili z dvema zadetkoma razlike (2:0 in 3:1), na koncu pa se je tekma končala brez zmagovalca. Rusi so v zadnjih 12 minutah dosegli dva gola in izenačili na končnih 3:3.

Proti Rostovu je dva gola dosegel Abass Issah, a poteza tekme je vseeno uspela Dariu Čanađiji! 😮 Več v videu.#verjamemvzmaje pic.twitter.com/Uhwg7CSYPv — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) February 8, 2018

Izbranci Igorja Bišćana so dobili prvi polčas z 2:0. Na tekmi se je dvakrat med strelce vpisal Ganec Issah Abbas, za katerega se zanima član lige MLS Columbus Crew. Mladi Afričan je dosegel prva zadetka na letošnjih pripravah, med strelce pa se je prvič vpisal še Hrvat Dario Čanađija. Mrežo Rostovao je zatresel z mojstrskim strelom z razdalje. V dresu Olimpije je debitiral Avstralec Jason Davidson, ki je jeseni pri Kekovi Rijeki zaman čakal na priložnost. Odigral je 30 minut. V zadnjem delu srečanja je Rostov, za katerega igrata tudi Žan Majer in Matija Boben, izkoristil nezbranost v igri Olimpije in poskrbel, da je dvoboj zapustil neporažen.

Nogometašem Olimpije sta se prejšnji teden v Turčiji pridružila mlada ganska nogometaša Eric Boakye in David Codjoe. Prvi je bočni branilec, drugi pa napadalec. Boakye bo v Sloveniji ostal do konca sezone kot posojeni nogometaš ganskega kluba, Olimpija pa bo imela odkupno pravico. Codjoe je na preizkušnji.

Zmaji bodo v nedeljo odigrali zadnjo tekmo v Beleku. V dresu Olimpije bi lahko proti Dinamu iz Minska debitiral srbski novinec Dragan Mrdja.

Domžalčani izgubili proti drugi ekipi zagrebškega Dinama

Domžalčani so se v soboto na svojem drugem daljšem delovnem obisku Umaga pomerili proti drugi ekipi zagrebškega Dinama, ki na Hrvaškem tekmuje v drugi ligi. Trener Simon Rožman je zaradi poškodbe pogrešal prvega vratarja Dejana Milića, Petar Franjić pa je manjkal zaradi bolezni. Kristijan Šipek, Marko Alvir in Denis Tubić so preventivno počivali.

Velenjčani so v finalu mednarodnega turnirja Istria Winter Cup doživeli prvi letošnji poraz. Izgubili so proti prvoligaškemu klubu Krupa iz BiH z 2:3. Z zadetkom in podajo se je izkazal Damjan Trifković, tudi najboljši strelec turnirja. Knape je okrepil Edin Šehić, zvezni igralec, ki ga je Velenjčanom do konca sezone posodil splitski Hajduk.

Proti Osijeku do nove zmage. Dejan Žigon je z golom v 13. minuti odločil današnje srečanje.@nkosijek 0-1 @NDGorica pic.twitter.com/IqfLrXHffy — ND Gorica (@NDGorica) February 7, 2018

Gorica je z zadetkom Dejana Žigona premagala drugo ekipo Osijeka (1:0).

Posavci namučili Dinamo, nato priznali premoč Kekovi Rijeki

Krško je odigralo še drugo zahtevno prijateljsko tekmo na Hrvaškem v tem mesecu. Po tesnem porazu z zagrebškim Dinamom (1:2), kjer je prejela drugi zadetek le dve minute pred zaključnim piskom sodnika, je gostovala še na Reki in na pomožnem igrišču športnega centra Rujevica izgubila proti zasedbi Matjaža Keka z 0:2.

V gosteh smo odigrali pripravljalno tekmo proti @NKRijeka. Domačini so zmagali z rezultatom 2:0. Igrali so Zalokar,Kulinitš,Krajcer,Gorenc,Šturm,Balič,Ogrinec,Da Silva,Mandić, Mujan,Vekić /prva postava/; Kovačič,Perić,Jakolič,Belak,Mirt, Nasher,Jovanovič,Sokler,Glover,Vidovič. pic.twitter.com/rnphed8RN0 — Nogometni klub Krško (@nkkrsko) February 6, 2018

Hrvaški prvak Rijeka, ki je v prvenstvu prezimil na četrtem mestu, je oba zadetka dosegel v drugem delu, ko se je med strelce vpisal tudi Matic Črnic. Mariborčan je zadel v polno v 63. minuti in postavil končni rezultat. Prvič je dres Rijeke oblekel Bolgar Valerij Bojinov, najnovejša okrepitev Rečanov, ki je pred leti spadal med najbolj obetavne mlade nogometaše na svetu, nato pa ni upravičil visokih pričakovanj v najmočnejših ligah.

Prvi poraz Celja

Celjani so v sredo na Hrvaškem izgubili proti Širokemu Brijegu iz Hercegovine (0:2). Najbližje zadetku za Celjane je bil Bian Paul Šauperl, a je žoga po njegovem strelu na začetku drugega polčasa stresla okvir vrat.

V Medulinu pri Pulju je bil mednarodni prijateljski turnir Arena Cup, na katerem je nastopil tudi zadnjeuvrščeni slovenski prvoligaš Ankaran. V skupini je zasedel zadnje mesto, nato pa osvojil zadnje, osmo mesto.

Maribor:

Datum Tekma Rezultat Strelci (le omenjenega kluba) 17. 1. Maribor : Kalcer Radomlje (Slo/2) 7:0 Bohar 2, Mešanović, Tavares, Ivković, Dervišević, avtogol 20. 1. Maribor : Nafta 1903 Lendava (Slo/2) 4:2 Vršič, Tavares/11-m, Hotić, Bajde 24. 1. Maribor : Szombatheyli Haladas (Mad/1) 1:1 Vrhovec 27. 1. Maribor : SC Weiz (Avt/3) 3:0 Zahović, Tavares, Mlakar 30. 1. Maribor : Vojvodina Novi Sad (Srb/1) 2:2 Bajde, Tavares 2. 2. Maribor : Sigma Olomouc (Češ/1) 0:3 / 5. 2. Maribor : Šerif Tiraspol (Mol/1) 2:0 Zahović 11-m, Mlakar 8. 2. Maribor : Oleksandriya (Ukr/1) 0:2 / 10. 2. Maribor : Zenit St. Peterburg (Rus/1) 1:3 Tavares 17. 2. Maribor - Celje (Slo/1) 20. 2. Maribor - SV Allerheiligen (Avt/3)

Olimpija:

20. 1. Olimpija : Kustošija (Hrv/2) 2:1 Benko, Brkić 24. 1. Olimpija : Sesvete (Hrv/2) 3:1 Benko, Miškić, Turkuš 27. 1. Olimpija : Ankaran (Slo/1) 2:0 Benko, Turkuš 2. 2. Olimpija : Etar (Bol/1) 3:0 Benko 2, Kapun 5. 2. Olimpija : Vojvodina Novi Sad (Srb/1) 2:3 Miškić, Codjoe 8. 2. Olimpija : Rostov (Rus/1) 3:3 Issah 2, Čanađija 11. 2. Olimpija - Dinamo Minsk (Blr/1)

Domžale:

17. 1. Domžale : Ilirija 1911 (Slo/2) 2:2 Nicholson 2 20. 1. Domžale : Zarica Kranj (Slo/2) 2:0 Franjić, avtogol 24. 1. Domžale : Krupa na Vrbasu (BiH/1) 0:1 / 26.1. Domžale : Ružomberok (Slk/1) 1:0 Ibričić/11-m 3. 2. Domžale : Šampion Celje (Slo/3) 6:0 Kirm 2, Ibričić, Bizjak, Klemenčič, Volarič 7. 2. Domžale : Zemun (Srb/1) 3:1 Kolobarić, Kirm, Dobrovoljc 10. 2. Domžale : Dinamo Zagreb II (Hrv/2) 0:1 / 16. 2. Domžale - HNK Gorica (Hrv/2) 17. 2. Domžale - Zarica Kranj (Slo/2)

Rudar Velenje:

18. 1. Wolfsberger AC (Avt/1) : Rudar 1:0 / 21. 1. Rudar : Ilirija 1911 (Slo/2) 1:1 Črnčič 24. 1. Triglav Kranj (Slo/1) : Rudar 1:4 Črnčič 2, Bijol, Shwan 27. 1. Rudar : Fužinar Ravne Systems (Slo/2) 3:0 Kamara, Williams, Trifković 30. 1. Široki Brijeg (BiH/1) : Rudar 0:1 Trifković 31. 1. Budafoki MTE (Mad/2) : Rudar 0:2 Tučić, Kamara 3. 2. Krupa na Vrbasu (BiH/1) : Rudar 3:2 Tučić, Trifković 7. 2. Dravograd (Slo/3) : Rudar 0:6 Tučić 2, Novak, Radić, Shwan, Kamara 11. 2. Gorica (Slo/1) - Rudar 14. 2. Aluminij (Slo/1) - Rudar 17. 2. Rudar - Drava Ptuj (Slo/2)

Celje:

24. 1. Celje : Šampion Celje (Slo/3) 6:1 Vizinger, Štraus, Pungaršek, Predragović, Lupeta, Šauperl 27. 1. Celje : Drava Ptuj (Slo/2) 1:1 Požeg Vancaš 31. 1. Celje : Fužinar Ravne Systems (Slo/2) 5:0 Požeg Vancaš, Benedičič, Predragović, avtogol 7. 2. Celje : Široki Brijeg (BiH/1) 0:2 / 10. 2. Celje - Zemun (Srb/1) 14. 2. Celje - Bravo (Slo/2) 17. 2. Maribor (Slo/1) - Celje

Gorica:

17. 1. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) : Gorica 1:1 Filipović 20. 1. Rijeka (Hrv/1) : Gorica 0:0 / 24. 1. Gorica : Šenčur (Slo/3) 3:0 Žigon, Milošević, Gregorič 31. 1. Gorica : Brinje Grosuplje (Slo/3) 4:0 Marinič, Žigon, Filipović, Osuji 2. 2. Gorica : Gorica (U-19) 4:0 Edafe, Smajlagić, Marinič, Šantek 3. 2. Gorica : Kalcer Radomlje (Slo/2) 4:1 Filipović, Humar, Marinič, Osuji 6. 2. Gorica : Jadran Poreč (Hrv/3) 2:1 Šantek, Edafe 7. 2. Gorica : Osijek II (Hrv/3) 1:0 Žigon 10. 2. Gorica - Triglav Kranj (Slo/1) 11. 2. Gorica - Rudar Velenje (Slo/1) 14. 2. Dinamo Zagreb II (Hrv/2) - Gorica

Krško:

16. 1. Krško : Drava Ptuj (Slo/2) 4:0 Mandić, Ahcin, Da Silva, Vidović 20. 1. Krško : Roltek Dob (Slo/2) 2:0 Mujan, Ramić 23. 1. Krško : Ružomberok (Slk/1) 0:1 / 26. 1. Krško : Krupa na Vrbasu (BiH/1) 0:0 / 28. 1. Krško : Dekani (Slo/2) 5:0 Mandić 3, Ogrinec, Jovanović 3. 2. Dinamo Zagreb (Hrv/1) : Krško 2:1 Vekić 6. 2. Rijeka (Hrv/1) : Krško 2:0 / 10. 2. Krško - Rogaška (Slo/2)

Aluminij:

20. 1. Aluminij : SV Allerheiligen (Avt/3) 1:1 Nunić 26. 1. Aluminij : Kapfenberg (Avt/2) 1:1 Štor 31. 1. Aluminij : Zemun (Srb/1) 1:1 Zeba 4. 2. Aluminij : Rogaška (Slo/2) 1:1 Mensah 6. 2. Aluminij : Ilirija 1911 (Slo/2) 4:1 Mensah, Vrbanec, Krajnc, Lukanc 7. 2. Aluminij : Dinamo Zagreb II (Hrv/2) 3:2 Zeba, Tahiraj, Nunić 10. 2. Aluminij - Kalcer Radomlje (Slo/2) 10. 2. Aluminij - Fužinar Ravne Systems (Slo/2) 14. 2. Aluminij - Rudar Velenje (Slo/1) 17. 2. Aluminij - Roltek Dob (Slo/2)

Triglav Kranj:

20. 1. Triglav : Jesenice (Slo/3) 8:0 Poplatnik 3, Majcen 2, Tijanić, Bukara, avtogol 20. 1. Triglav : Šenčur (Slo/3) 6:0 Žurga 3, Suljević, Pušnik, avtogol 24. 1. Triglav : Rudar Velenje (Slo/1) 1:4 Tijanić 30. 1. Triglav : Krupa na Vrbasu (BiH/1) 0:0 / 1. 2. Triglav : Ružomberok (Slk/1) 1:2 Poplatnik 10. 2. Triglav - Gorica (Slo/1)

Ankaran-Hrvatini: