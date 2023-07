Primož Gliha na selektorskem mestu zamenjal Francoza

Francoski strokovnjak je moral zapustiti krmilo kosovske izbrane vrste po slabem začetku kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2024. Pod njegovim vodstvom so kosovski nogometaši na štirih tekmah osvojili le tri točke in so predzadnji v skupini I, kjer so še Švica, Romunija, Izrael, Belorusija in Andora.

Gliha, ki je kot igralec zamenjal številne klube, igral je v Sloveniji, na Hrvaškem, Japonskem, Madžarskem, v Avstriji, Izraelu in Franciji, je kot trener delal pri Olimpiji, Dravi, Muri, Gorici, Kopru ter vodil Slovenijo do 19 in 21 let.