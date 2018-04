Pričakovano: Emery zaključil pri PSG

Unai Emery je izpolnil ciljev in dobil nogo. Foto: Reuters

Nogometaši PSG so si pet krogov pred koncem francoskega prvenstva ligue 1 zagotovili naslov državnega prvaka. Vendar pa sedmi naslov francoskega prvaka ni bil primarni cilj bogatih lastnikov pariškega kluba.

Emery namreč ni izpolnil pričakovanj v najelitnejšem evropskem tekmovanju ligi prvakov, kljub temu, da so katarski šejki na široko razprli mošnjiček in je španski strateg zapravil 400 milijonov evrov za zvezdniški okrepitvi Neymarja in Kyliana Mbappeja.

Paris Saint-Germain je nastope v ligi prvakov v zadnjih dveh sezonah s 46-letnim Špancem na klopi končal v osmini finala, torej na začetku izločilnih bojev.

V sezoni 2016/17 je PSG izločila Barcelona, letos pa je madridski Real predstavljal previsoko oviro za napredovanje v četrtfinale.

Nasser Al-Khelaifi je bil v tej sezoni spet krepko razočaran. Zanj šteje le uspeh v Evropi. Foto: Getty Images

Prišli do ugotovitve, da ne morejo nadaljevati

Predsednik Nasser Al-Khelaifi in športni direktor Antero Henrique sta se strinjala, da končajo sodelovanje. "Prišli smo do ugotovitve, da našega dela ne moremo več nadaljevati, kar sem že povedal igralcem," je sporočil Emery po sestanku z vodilnima predstavnikoma pariškega kolektiva.

Francoski športni mediji že ugibajo, da se bo na izpraznjeni trenerski stolček najverjetneje junija usedel Nemec Thomas Tuchel, ki je po burnem razhodu z Borussio iz Dortmunda maja lani trenutno brez delodajalca oziroma kluba.