Prestavljen obračun Manchester Uniteda in Brentforda

Vodstvo angleške premier league je prestavilo današnji obračun Manchester Uniteda in Brentforda, ki je bil na sporedu z začetkom ob 20.30 v zahodnem Londonu. Razlog za preložitev tekme so okužbe z novim koronavirusom v zasedbi iz Manchestra. Več igralcev in članov osebja na Old Traffordu je oddalo pozitiven izvid na okužbo s covidom-19.