Predzadnja vstopnica za SP po drami Avstralcem

Avstralci se veselijo velike zmage nad Perujem in vozovnice za nastop v Katarju. Foto: Reuters

Na svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga bo konec leta gostil Katar, so se danes uvrstili še Avstralci. V odločilni tekmi dodatnih kvalifikacij je Avstralija po streljanju enajstmetrovk premagala Peru s 5:4, medtem, ko sta se redni del in podaljšek končala z 0:0.

Tekmo je v dodatni šesti seriji izvajanja enajstmetrovk odločil Awer Mabil. Alex Valera je bil na drugi strani neuspešen in s tem si je Avstralija vnovič priigrala sodelovanje na mundialu.

Na SP bo Avstralija igrala v skupini D skupaj s Francijo, Dansko in Tunizijo ter upala na ponovitev vsaj do leta 2006, ko so se Avstralci prvič v zgodovini prebili v osmino finala.

Med udeleženci svetovnega prvenstva ostaja odrto le še eno vprašanje. Tega bosta v torek na medsebojnem obračunu razrešila Nova Zelandija in Kostarika.