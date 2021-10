Predsednik serie A za dosmrtno prepoved rasističnim navijačem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Elitna italijanska nogometna liga želi strožje kazni za navijače, ki igralce in drugo osebje klubov žalijo z rasističnimi opazkami, poroča nemška tiskovna agencija dpa. To je v eni od italijanskih radijskih oddaj dejal predsednik serie A Paolo Dal Pino.

Ob tem je 59-letni funkcionar poudaril, da za navijače, ki z rasističnimi opazkami žalijo nogometaše, ni mesta na italijanskih stadionih.

"S pravno službo delamo na sporazumu o dosmrtni prepovedi za tiste navijače, ki jim bodo disciplinski organi dokazali rasizem. Kazen ne bi veljala zgolj za en stadion, ampak za vse italijanske nogometne objekte," Dal Pina navaja dpa.

Obenem je predlagal, da bi imeli poleg sobe za VAR še posebnega videosodnika, ki bi s pomočjo tehnologije zaznal morebitne rasistične prestopke na stadionih.

V Italiji je v zadnjem času prišlo do številnih pripomb temnopoltih nogometašev v zvezi z žalitvami s tribun.

"Vsaka vrsta rasizma in diskriminacije je grozljiva in ne sodi na naše stadione," je na to temo še dejal Dal Pino.

