Predsednik italijanske nogometne zveze v preiskavi zaradi pranja denarja

Predsednik Italijanske nogometne zveze (FIGC) Gabriele Gravina se je v Rimu znašel pod preiskavo zaradi domnevnega pranja denarja, so povedali viri, potem ko se je Gravina v sredo srečal s preiskovalci, je danes poročala italijanska tiskovna agencija Ansa.

Prvi mož italijanskega nogometa je zaprosil za pogovor s tožilci, "da pojasni svoje stališče", so povedali njegovi odvetniki, potem ko so se pojavila poročila o domnevnih kršitvah v zvezi z razkritji nezakonitega dostopa do tajnih podatkov javnih osebnosti s strani finančnega preiskovalca, medtem ko je je bil napoten na državno tožilstvo za boj proti mafiji.

Obtožbe se nanašajo na postopek oddaje medijske pogodbe, povezane z nogometom, leta 2018, prodajo zbirke starinskih knjig in nakup nepremičnine v Milanu, so povedali neimenovani viri.

Kot je poročal Il Fatto Quotidiano, se obtožbe nanašajo na domnevne nezakonitosti, gre za sum poneverbe, v zvezi s poročili, ki jih je leta 2022 pripravila "skupina SOS" državnega protimafijskega tožilstva, o nekaterih finančnih transakcijah zdajšnjega predsednika zveza iz leta 2018 in 2019.

Te iste informacije so del tistih, za katere tožilstvo v Perugii v drugi preiskavi meni, da so posledica zlorabe dostopa do tajnih podatkov s strani koordinatorja skupine SOS, Pasqualeja Striana.