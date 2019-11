Preboj v plačilni politiki: avstralske nogometašice po novem z enakimi pogoji kot njihovi rojaki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstralske nogometne reprezentantke bodo v prihodnje prejemale enaka plačila in imele enake pogoje za treninge kot njihovi rojaki v moški reprezentanci. Dogovor o enakopravnosti sta v sredo dosegla avstralska nogometna zveza in sindikat nogometašev.

Nogometašice bodo z novim dogovorom enakopravne z moškimi kolegi pri plačilih, pogojih za trening in pripravah, na tekmovanja bodo letele v poslovnem razredu.

Nogometna zveza in sindikat sta sklenila štiriletni dogovor, obe reprezentanci pa bosta deležni 24-odstotnega deleža prihodkov reprezentance, ki se bo vsako leto dvignil za en odstotek. Od tega bodo reprezentanti in reprezentantke pet odstotkov namenili mladinskim pogonom.

Kot je na novinarski konferenci v Sydneyju pojasnil glavni operativec sindikata John Didulica, bodo najboljše avstralske nogometašice zaslužile najmanj 83 tisoč dolarjev.

Dogovorili so se tudi o dvigu denarnih nagrad za uvrstitev oziroma nastope na svetovnih prvenstvih. V primeru uvrstitve na SP bodo igralci in igralke prejeli 40 odstotkov denarne nagrade oziroma deset odstotkov več kot do zdaj. Če se bodo uvrstili v izločilne boje, bo ta odstotek narasel na 50.