Pravnik v nogometnih čevljih, ki je Zagrebu prinesel evropsko slavo

Slaven Zambata, ki je včeraj umrl v 81. letu starosti, je eden boljših hrvaških nogometašev vseh časov. Sijajni napadalec, ki je bil poseben tudi zato, ker je ob številnih golih na igrišču prišel tudi do visoke izobrazbe, je legenda Dinama in kapetan ekipe, ki je leta 1967 v Zagreb prinesla prvo in zadnjo evropsko lovoriko.

Ravno na dan gostovanja v Moskvi, kjer se je hrvaški prvak odigral eno od mnogih tekem, ki jih je v Evropi odigral v zadnjih dveh desetletjih, je Dinamo ostal brez enega največjih v svoji zgodovini.

Ko govorimo o zgodovini 21-kratnega hrvaškega in devetkratnega jugoslovanskega prvaka, pa govorimo o številnih uspehih in o nogometaših, kot so dobitnik zlate žoge 2018 Luka Modrić, najboljši svetovnega prvenstva 1998 Davor Šuker in tudi strelec 300 golov za Dinamo Dražen Jerković, če skočimo nekaj desetletij nazaj. V čas, ko je Dinamo, podobno kot danes, redno nastopal v Evropi, a v njej igral precej pomembnejšo vlogo.

Leta 1961 je igral v polfinalu pokala pokalnih zmagovalcev, leta 1963 je prišel do finala pokala velesejemskih mest, kot se je takrat imenovalo tekmovanje, ki je pozneje postalo pokal Uefa in po novem sliši na ime liga Europa, v katerem so Zagrebčani izgubili z Valencio. Leta 1965 so v pokalu pokalnih zmagovalcev prišli do četrtfinala.

Za Dinamo iz Zagreba so v 75 letih obstoja igrali številni sijajni nogometaši. Tudi najboljši hrvaški nogometaš vseh časov in najboljši nogometaš leta 2018 na svetu Luka Modrić. Foto: Reuters

Nogometaš za gurmane in sladokusce

Takrat je za Dinamo že igral Slaven Zambata. Napadalec s stilom, za gurmane in sladokusce. Ena najbolj sijajnih zvezd na modrem nebu, kot so ga opisovali. Prava plava devetka z občutkom za gol in igro, ki je za Dinamo odigral 251 tekem in zabil 156 golov. Po njegovi lastni statistiki še veliko več. Odigral naj bi 393 tekem in se pri zadetkih ustavil šele pri številki 264.

Čigava statistika je točna, ni pomembno. Vsi se zagotovo strinjajo, da je bil v Sinju rojeni nogometaš gosposkih manir odličen napadalec, ki je v Maksimir skupaj z nekaterimi svojimi predhodniki in nasledniki na pleča vsakega novega napadalca Dinama postavil težak nahrbtnik. Breme plave devetke, o kateri v nogometnem Zagrebu hlapajo že vrsto let, a je nikakor ne dočakajo. Čevlji so bili za številne napadalce iz zgodovine kluba enostavno preveliki.

Da je tako, je ob Jerkoviću poskrbel predvsem Zambata, ki je na članski ravni debitiral pri 16 letih v domačem Junaku iz Sinja, kjer se je ljubezni do Dinama nalezel od tamkajšnjega trenerja, ki je bil velik navijač nogometnega ponosa iz Zagreba. Že par let pozneje, še kot najstnik, je izpolnil svojo veliko želje in sramežljivo vkorakal v sanje. Podpisal je triletno pogodbo in v Maksimirju ostal deset let.

Prvi in edini kapetan Dinama, ki je dvignil evropsko lovoriko

Od leta 1959 do 1969 je za Dinamo gole zabijal kot po tekočem traku, ob tem pa se izkazal tudi ob igrišču. Z gosposkim obnašanjem, karizmo in seveda tudi goli je že pri 24 letih prišel do kapetanske vloge, kar je bilo za takratne, nekoliko drugačne čase, zelo nevsakdanjo. Postal je namreč do takrat najmlajši kapetan v zgodovini kluba.

Pa ne samo to. Ni bil le odličen nogometaš, ampak tudi študent. V času, ki ga je preživel v Zagrebu, je z odliko končal pravno fakulteto, ki jo je tam obiskoval. "Na potovanja sem nosil skripte, se učil rimsko pravo. V avtobusu, na vlaku, letalu … Včasih sem si gradivo posnel kar na diktafon, potem pa ga poslušal in se učil. Dogajalo se je, da sem vsebino kar prepeval," se je v poznejših letih v enem izmed intervjujev spomnil Zambata.

Z Dinamom nikoli ni bil jugoslovanski prvak, kar petkrat v tem času je bil namreč podprvak, je pa z njim vseeno osvojil kar nekaj lovorik. Štirikrat, v letih 1960, 1963, 1965 in 1969, je prišel do jugoslovanskega pokala. Posebej se je izkazal v finalu leta 1963, ko je velikemu tekmecu Hajduku iz Splita zabil hat-trick.

Prispevek o pohodu na evropsko lovoriko leta 1967:

Vsak velikan ima svoj vrhunec, po katerem ga pomnimo. Diego Maradona, ki prav danes praznuje 60. rojstni dan (vse najboljše, El Pibe De Oro!), Mehiko 1986. Zambata ima pokal velesejemskih mest 1966/67. Na poti do finala je pomagal s kar šestimi goli, na igrišču je na skoraj vsaki tekmi blestel in potem po zmagi z 2:0 nad Leeds Unitedom kot prvi in do zdaj edini kapetan Dinama evropsko lovoriko dvignil visoko v zrak.

Zambata, s 15 goli najboljši evropski strelec Dinama vseh časov, je v Zagrebu vztrajal do leta 1969, se vanj po nekajletni epizodi v Belgiji, kjer je mreže tresel v Waregemu in Elewijtu, za kratek čas vrnil leta 1972, potem pa pri 32 letih zaradi težav s poškodbami končal nogometno pot.

Nogometaši Dinama so na tekmi v Moskvi nosili žalne trakove:

Hrvaška se poslavlja od svojega velikana

Ko je z nogometom končal, je s ponosom pogledal tudi na svoje dosežke iz reprezentance Jugoslavije, ki jo je kot kapetan popeljal na olimpijske igre leta 1964 v Tokiu in za njo v 31 nastopih dosegel 21 golov. Njegovo post igralsko obdobje je bilo tesno povezano z Dinamom, a ga v svojem ljubljenem klubu v kakšni funkcionarski ali trenerski vlogi nikoli ni bilo. Pa čeprav je končal najvišjo trenersko vlogo. "Dinamo imam preprosto rad," je govoril, ko je pogosto komentiral novejše obdobje serijskih hrvaških prvakov.

Zelo rada sta imela tudi Dinamo in Zagreb njega. Pa tudi celoten hrvaški nogomet. Pri Dinamu so na Uefo takoj po žalostni novici naslovili obvestilo, da bodo na včerajšnji tekmi v Moskvi nosili črne žalne trakove. Ob njegovi smrti so se hitro oglasili tudi s hrvaške vlade. Tekme hrvaške nogometne lige, ki bodo na sporedu ta konec tedna, se bodo začele z minuto molka.

Svetovni podprvaki se poslavljajo od enega svojih športnih velikanov.