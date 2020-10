Umrl velikan hrvaškega nogometa in nepozabni kapetan Dinama

V 81. letu starosti je umrl nekdanji nogometaš zagrebškega Dinama in jugoslovanske reprezentance Slaven Zambata, so danes zapisali na spletni strani zagrebškega kluba. V Sinju rojeni Zambata je bil kapetan Dinamove generacije, ki je leta 1967 osvojila pokal velesejemskih mest.

Za zagrebški Dinamo je Slaven Zambata, ki je zaradi poškodb kariero končal leta 1973, odigral 251 tekem in dosegel 156 golov, v dresu Jugoslavije pa je nastopil 31-krat in zbral 21 zadetkov.

Tužna vijest. Jedan od najvećih igrača u Dinamovoj povijesti, legendarni Slaven #Zambata umro je u 80. godini života. 😢

Osvajač i finalist KVG te četverostruki osvajač domaćeg kupa. U 251 natjecateljskoj utakmici zabio 156 golova. ⚽

Počivao u miru Božjem... 🙏#dinamo #dzg pic.twitter.com/BzYPr2lb8z — Zona Dinamo (@ZonaDinamo) October 29, 2020

Pri klubu iz Maksimirja so še zapisali, da je bil Zambata eden od največjih Dinamovih igralcev vseh časov, napadalec s slogom za nogometne gurmane in sladokusce. Navijači Dinama ga bodo pomnili kot nepozabno "številko devet". Septembra je dopolnil 80 let, z zagrebškim klubom pa je bil tesno povezan kar šest desetletij. Kapetan generacije, ki je leta 1967 osvojila pokal velesejmskih mest, predhodnika današnje lige Europa, je čustveno spremljal rezultate modrih vse do zadnjega dne.

Dinamo Zagreb bo danes v Moskvi odigral dvoboj 2. kroga skupinskega dela evropske lige s CSKA.