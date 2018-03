V PSG se sprašujejo, komu so se zamerili

Poškodba Kyliana Mbappeja

Bogati francoski klub PSG, ki si v tej sezoni prizadeva, da ne bi postal le francoski, ampak tudi evropski prvak, se je znašel v dodatnih težavah. V sredo se je ponovila zgodovina.

Parižani so dvakrat zapored nadigrali Marseille. Najprej v nedeljo, ko so na derbiju francoskega prvenstva pometli z gorečim tekmecem (3:0), a na srečanju izgubili prvega zvezdnika Neymarja, nato pa še v sredo, ko so nekdanjega evropskega prvaka izločili v četrtfinalu francoskega pokala. Ponovno na Parku princev, ponovno z rezultatom 3:0. Tokrat bi lahko izgubili Kyliana Mbappeja.

Di Maria se je proslavil v Neymarjevih čevljih

Angel Di Maria je mrežo Marseilla zatresel dvakrat. Nekdanji evropski prvak z juga Francije na zmago nad Parižani čaka že sedem let. Na zadnjih 17 tekmah je trikrat remiziral, kar 14-krat pa izgubil. Foto: Reuters Dvoboj so odigrali brez poškodovanega Brazilca, ki ga konec tedna v domovini čaka operacija palčne kosti v stopalu. Z igrišč bo odsoten vsaj do maja. V začetni enajsterici Parižanov ga je nadomestil Argentinec Angel di Maria in navdušil. Dosegel je dva zadetka in v svet poslal sporočilo, da bi lahko na težko pričakovani tekmi, na katero čaka nogometni svet, povratno tekmo osmine finala lige prvakov proti madridskemu Realu, več kot dostojno zamenjal odsotnega Neymarja.

Di Maria na prvi tekmi osmine finala lige prvakov, ki je potekala na kultnem štadionu Santiago Bernabeu, kjer je Argentinec nekoč nosil beli dres, ni nastopil. Zdaj se mu obeta priložnost, da nadoknadi zamujeno in pokvari načrte nekdanjemu klubu iz španske prestolnice. Na srečanju je poleg Di Marie blestel tudi Nemec Julian Draxler, ki je prispeval dve podaji, Urugvajec Edinson Cavani pa je sloves vročega strelca upravičil tik pred koncem srečanja, ko je zadel za končni rezultat 3:0.

Prosil ga je, da se ne vrne na igrišče

Končni rezultat je postavil urugvajski zvezdnik Edinson Cavani. Foto: Reuters Navijače PSG lahko do neke mere miri dejstvo, da trener Unai Emery razpolaga z zelo kakovostno in dolgo klopjo, na kateri ne manjka kandidatov, ki bi lahko vskočili na igrišče ob poškodbah najboljših posameznikov. Vseeno pa jih je ena izmed prigod s sredine pokalne tekme, v kateri so bili Parižani znova za razred boljši od Marseilla, pahnila v dodatne skrbi.

Mbappe, 19-letni francoski reprezentant in eden najboljših nogometnih najstnikov, kar jih premore svet, je proti Marseillu odigral le prvi polčas. Nato je odšepal z igrišča, se držal za bolečo desno nogo in v nadaljevanju srečanja ni več zaigral. To je bil zadosten razlog, da se je v taboru PSG prižgal nov alarm.

Slab teden pred dvobojem, v katerem bogati predsednik Nasser Al Khelaifi pričakuje napredovanje v četrtfinale lige prvakov (Real je v prvi tekmi v Madridu zmagal s 3:1), je po Neymarju morda ostal še brez drugega člana atomskega napada vodilnega francoskega prvoligaša, ki ga sestavljajo Francoz, Brazilec in Urugvajec Cavani. Še edini, ki je dvoboj proti Marseillu končal zdrav kot riba.

"Mbappe me je prosil, da ne igra v nadaljevanju. Upam, da poškodba ni resnejša," je po zmagi nad Marseillom, po kateri se je PSG uvrstil med štiri najboljše v francoskem pokalnem tekmovanju, dejal trener Emery.

Španski strateg je dodal, da sploh še ne razmišlja o Realu, ampak je povsem osredotočen na prvenstveni izziv, ki ga čaka konec tedna, srečanje proti Troyesu. Šele nato bo razmišljal o belih baletnikih in prepričljivi zmagi, ki jo potrebuje za napredovanje v četrtfinale.

Vsi pogledi uperjeni v zdravnike

Mbappe v Parizu igra kot posojeni nogometaš Monaca, s katerim se je v prejšnji sezoni prebil do polfinala lige prvakov. Foto: Reuters Iz kluba še niso poslali uradnega sporočila, ki bi razkrival dejansko zdravstveno stanje desnega gležnja Mbappeja. Mladi zvezdnik, ki ga je Monaco poleti posodil PSG, ta pa ga namerava po koncu sezone kupiti za vrtoglavih 180 milijonov evrov, je eden izmed nogometašev, na katerih PSG gradi prihodnost. Proti Marseillu je odigral le prvi polčas, ki so ga Parižani z zadetkom Di Marie v izdihljajih prvega dela dobili z 1:0.

V nadaljevanju, takrat je bil PSG še izdatnejši, saj je mrežo Marseilla, evropskega krvnika Domžal v tej sezoni, zatresel še dvakrat, ni več zaigral. Na lastno željo. S tem je zadal nov glavobol navijačem PSG, ki se sprašujejo, komu so se zamerili, da so pred najpomembnejšo tekmo sezone ostali brez najboljšega igralca, zdaj pa jim grozi še izostanek bisera svetovnega nogometa, ki bi lahko obrambi madridskega velikana zadal ogromno težav. Zdaj so vse oči uprte v zdravniško službo pariškega kluba, ki bo v kratkem ocenila, kako resno je načet desni gleženj Mbappeja.