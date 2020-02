Velika poraženca nogometne tržnice, ki sta se znašla v hudi zadregi

"Rad bi se opravičil za vse, kar se je dogajalo v zadnjih dneh," se je v videu, ki ga je objavil, pokesal Willian Jose. "Zgodilo se je veliko stvari. Navijače, soigralce in trenerja, ki so me vselej podpirali, prosim za odpuščanje," je nadaljeval najboljši strelec Real Sociedada v tej sezoni. "Zdaj moram trdo delati, tako kot sem tudi v zadnjih dveh tednih, in narediti vse, da si čim prej spet izborim mesto v začetni enajsterici," je še povedal strelec osmih golov v španskem prvenstvu v tej sezoni.

Kaj se je zgodilo, da se tako vneto opravičuje? Zgodilo se je to, kar se v nogometnem svetu dogaja pogosto, le da se po večini konča tako, kot si nogometaši želijo. Z odhodom drugam. Brazilec, ki je v San Sebastian prišel pred štirimi leti in si po številnih golih, ki jih je tam zabil, ustvaril nogometno ime, je, ko je na njegova vrata potrkal Tottenham, čez noč pozabil na ljubezen, ki jo čuti do Baskov, in trenerja prosil, naj nanj ne računa več.

Willian Jose je hotel k Joseju Mourinhu, a bil predrag

Brazilec je (bil) idol navijačev Reala Sociedada. Foto: Reuters Tri januarske tekme Real Sociedada – dve v pokalu in eno v prvenstvu – je tako izpustil in računal, da se bo preselil v London, kjer je Jose Mourinho mrzlično iskal napadalca, ki bi zamenjal poškodovanega najboljšega strelca moštva Harryja Kana.

Tottenham je ponujal 15 milijonov evrov, pri Real Sociedadu so zahtevali enkrat več, pogajanja se niso izšla po Brazilčevih željah in kar naenkrat se je zgodilo to, česar si je najmanj želel. Odbila je tudi zadnja sekunda letošnjega zimskega prestopnega roka, on pa je v rokah še vedno držal samo pogodbo, ki jo ima z Baski sklenjeno še do leta 2024.

Navijači, ki so ga pred tem oboževali, seveda niso najbolj zadovoljni, sam pa se je znašel v veliki zadregi, a je vseeno prevzel odgovornost, se javno opravičil in obudil ljubezen do kluba, ki domuje na štadionu Anoeta. "Oprostite mi, ampak videl sem dobro priložnost zase, igranje v najmočnejši ligi na svetu in v ligi prvakov, o čemer sem sanjal že kot otrok. Ni se izšlo, a sem vesel, ker sem ostal tukaj. Vedno bom hvaležen Realu Sociedadu za vse, kar mi je dal," je povedal Willian, ki se je v San Sebastianu, kamor je prišel kot precej anonimen napadalec, prebil celo do brazilske reprezentance.

"Niste prizadeti samo navijači, boleče je bilo tudi zame. Zadnja dva tedna sta bila zelo naporna zame, za mojo ženo in tudi mojo družino. Oprostite mi, prosim," je še povedal Brazilec, ki je medtem v nedeljo v 22. prvenstvenem krogu že odigral 19 minut pri porazu z 1:2 v gosteh pri Leganesu.

Na odgovor na vprašanje, ali so mu navijači oprostili, pa bo moral počakati do nedelje, ko bo s soigralci v prvenstvu na domačem štadionu gostil Athletic Bilbao.

Gervinho se sploh ni pojavljal na treningih Parme, ker je hotel v Katar, a je ostal praznih rok. Foto: Getty Images

Gervinho je želel k Xaviju Hernandezu, a je zamudil rok

Kdo ve, morda navijači Reala Sociedada Brazilcu, ki je v zadnjih štirih letih za njihov klub zabil 53 golov in prispeval še kopico asistenc, oprostijo, skoraj zagotovo pa so svojega donedavnega idola prečrtali navijači Parme. Gervinho, nekdanji zvezdnik londonskega Arsenala in Rome, se je namreč do svojih delodajalcev vedel še precej bolj neprofesionalno, kot je to v zadnjih dneh počel njegov brazilski kolega kakšnih tisoč kilometrov stran.

Napadalec s Slonokoščene obale se je v zadnjih dneh spogledoval s Katarjem, kjer si je želel napolniti žepe pri tamkajšnjem Al Saddu, ki ga vodi Xavi Hernandez, odhod k legendarnemu Špancu pa želel izsiliti na tak način, da se, brez kakršnegakoli obvestila nadrejenim, v zadnjih dneh januarskega prestopnega preprosto ni pojavljal na treningih in se ni javljal na telefon.

Pri Parmi prihodnosti ni več

Foto: Getty Images Verjetno je načrtoval, da bo odšel brez pozdrava in se v Parmo ne bo več vračal, a se je tudi on uštel. Čeprav je bil z Al Saddom že dogovorjen, prestopa namreč ni bilo, saj kluba posla nista dokončala pravočasno, medtem pa se je prestopno okno zaprlo in Afričan se je znašel v zadregi.

Za zdaj se ni javil, a po informacijah, ki prihajajo iz Parme, kjer po novem igra tudi slovenski reprezentant Jasmin Kurtić, tamkajšnji trener Roberto D'Aversa na 32-letnega napadalca ne računa več. Kaj se bo zgodilo z njim, naj bi postalo jasno v naslednjih dneh, a prav veliko možnosti ni. Zaslužka, kot si ga je obetal v Katarju, ne bo mogel dobiti nikjer drugje. Prestopna okna v vseh ligah, v katerih bi morda lahko ponudili toliko, kot si želi, so zaprta.

Morda je možnost le še ruski trg, kjer bo zastor padel 23. februarja, ali pa bi lahko celo prekinil pogodbo, ki jo ima s Parmo sklenjeno do leta 2022, a je že zdaj jasno, da jo bo po vsem, kar se je dogajalo, lahko pretrgal le v lastno škodo. Pri navijačih pa je seveda tako ali tako postal nezaželen …