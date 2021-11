Poraz Slovencev v Zagrebu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenci so izgubili z 0:4.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Domačini so proti Slovencem, ki so pogrešali poškodovana Igorja Osredkarja in Žigo Čeha, povedli v drugi minuti, uspešen je bil Franco Jelovčić, na 2:0 je šest minut pozneje povišal Antonio Sekulić.

V nadaljevanju tekme je Slovenija vzpostavila ravnotežje, golov pa so se vnovič veselili domačini. V 34. minuti je Luka Suton povišal na 3:0. Slovenski igralci so v nadaljevanju odigrali z vratarjem v polju, Teo Turk pa je stresel okvir vrat. Gostitelji so v 39. minuti zadeli za končnih 4:0.

"Tekma je bila težka, na drugi strani pa odličen tekmec Hrvaška. Mi smo imeli zelo slabih prvih deset minut tekme, ko smo prejeli dva prelahka zadetka. Celo tekmo smo se trudili vrniti. V nadaljevanju smo se stabilizirali, potem pa odigrali dobrih 30 minut. A ko se zgodijo take napake in prejmeš dva tako lahka gola, se je proti tako kakovostni ekipi težko vrniti. Nič hudega, o vsem se pogovorimo in jutri skušamo odigrati na višji ravni," je po tekmi povedal selektor Tomislav Horvat.

To je bila sicer 11. medsebojna tekma Slovenije in Hrvaške, slednja je osmič zmagala.