Ponoči se bo ustavil del sveta, vse oči pa bodo uprte v njega

Kadarkoli mu v zadnjih letih z Barcelono ali Argentino spodrsne in ne pride do končne zmage v kateremkoli tekmovanju, velik del nogometnega sveta pavšalno ocenjuje, da Lionel Messi, predvsem v argentinskem dresu, na najpomembnejših tekmah vedno poklekne, a resnica je precej drugačna od tega. Argentino je nogometni čarovnik iz Rosaria, ki je pred dnevi praznoval 32. rojstni dan, do zdaj popeljal do kar štirih finalov velikih tekmovanj.

V zadnjih treh finalih, v južnoameriškem pokalu 2015 in 2016, pred tem pa še v finalu svetovnega prvenstva 2014, so Argentino od velikega slavja vselej ločili milimetri. Pred petimi leti je izgubila po podaljških, potem v naslednjih dveh letih dvakrat po enajstmetrovkah. Na desetih tekmah, ki jih je Argentina odigrala na teh treh velikih tekmovanjih, je Argentina dosegla 16 golov. Messi je imel z golom ali asistenco prste vmes pri enajstih od teh. Z dvema asistencama se je izkazal tudi lani ob porazu s 3:4 proti poznejšim svetovnim prvakom Francozom v osmini finala svetovnega prvenstva v Rusiji. Najslabši, ko gre za pomembne tekme? Prosim vas lepo …

Kakšen je Lionel Messi na največjih tekmovanjih? Tak kot vedno, odličen 74,07% +

Na najpomembnejših tekmah je neopazen 25,93% +

Proti Braziliji ni pokazal še (skoraj) nič

A če kaj, potem lahko Messiju, ki se s podobno oziroma še boljšo statistiko lahko pohvali tudi v majici Barcelone v izločilnih delih lige prvakov, vsi tisti, ki niso njegovi največji oboževalci, očitajo nekaj drugega. Tega, da na ravni, ki jo od njega pričakujemo, do zdaj še zdaleč ni bil na tekmah proti Braziliji. Na devetih tekmah proti Brazilcem je petkrat izgubil (najbolj boleč je bil zagotovo poraz z 0:3 v finalu južnoameriškega pokala zdaj že daljnega leta 2007) in zbral le tri zmage. Vse tri na prijateljskih tekmah, na katerih je zabil tudi vse štiri gole. Kar tri julija 2012, ko mu je pri zmagi s 4:3 uspel hat-trick.

Na tekme proti Braziliji petkratni najboljši nogometaš leta na svetu nima najlepših spominov. Foto: Reuters

Superclasici so torej njegova velika hiba, zdaj pa je pred njim eden najpomembnejših med njimi. Z Argentino se bo skušal prek največjega tekmeca v največjem derbiju južnoameriškega nogometa še četrtič uvrstiti v finale celinskega tekmovanja in tam potem odgnati črne oblake, ki nad Argentino bdijo že od daljnega leta 1993. Takrat so Argentinci postali zadnjič, še 14. postali južnoameriški prvaki in osvojili zadnjo lovoriko na velikih tekmovanj. Leta pa tečejo, letos jih je minilo že 26 …

Lionel Messi v majici Argentine na velikih tekmovanjih:

Svetovno prvenstvo 2006: četrtfinale

Južnoameriški pokal 2007: finale

Svetovno prvenstvo 2010: četrtfinale

Južnoameriški pokal 2011: četrtfinale

Svetovno prvenstvo 2010: finale

Južnoameriški pokal 2015: finale

Južnoameriški pokal 2016: finale

Svetovno prvenstvo 2018: osmina finala

Južnoameriški pokal 2019: vsaj polfinale

Na kraju največje nesreče so se nazadnje veselili

Brazilci so v Belo Horizonteju v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018 novembra 2016 Argentino razbili s 3:0. Foto: Reuters Tudi Brazilci imajo opravka z demoni iz preteklosti, a ti se okoli njih sučejo precej manj časa. Od svetovnega prvenstva 2002 tisti, ki petkratnim svetovnim prvakom ne dovolijo, da bi se veselili nove lovorike, od leta 2014 pa tisti, ki je poskrbel za največjo sramoto v zgodovini brazilskega nogometa. Saj veste, polfinale svetovnega prvenstva 2014, Nemčija, 1:7 in … Štadion Mineirao. Kraj, na katerem bodo brcali tudi danes. Od tistega bolečega poraza so na njem sicer že nastopali in tam odigrali morda najboljšo tekmo pod vodstvom zdajšnjega sicer zelo uspešnega selektorja. Novembra 2016 so tukaj s 3:0 razbili prav Argentino.

Od takrat je Tite še vedno na klopi Brazilcev, medtem ko so Argentinci v tem času zamenjali kar tri selektorje. Prav to je glavna razlika med obema velikima tekmecema in prav to v položaj velikega favorita postavlja Brazilijo. Še najmanj zaradi domačega občinstva, to utegne biti celo v breme. Nenazadnje so Brazilce navijači na zadnji tekmi izžvižgali. Veliko bolj je temu tako zaradi forme, ki jo Brazilci kažejo. Nazadnje so izgubili v četrtfinalu lanskoletnega svetovnega prvenstva, ko jim je proti Belgiji (poraz z 1:2) prvikrat in do zdaj edinkrat pod vodstvom zdajšnjega selektorja zares spodrsnilo. Od takrat so odigrali 15 tekem. Izgubili niso niti enkrat, kar enajstkrat pa so zmagali.

Kdo bo zmagal na superclasicu? Argentina 50,00% +

Brazilija 50,00% +

Brazilci izdelana ekipa, Argentinci pa ...

Čeprav so imeli Brazilci veliko težav v četrtfinalu in Paragvaj izločili šele po enajstmetrovkah, medtem ko so Argentinci z 2:0 dokaj suvereno opravili s trdoživo Venezuelo, je njihova ekipa precej bolj homogena, izkušenejša in tudi kakovostnejša od tiste, s katero razpolaga argentinski selektor.

Brazilija na letošnjem južnoameriškem pokalu ni preveč učinkovita. Njen najboljši strelec Philippe Coutinho je dosegel samo dva gola. Foto: Reuters

Ta vseskozi menja postavo in na letošnjem južnoameriškem prvenstvu še niti enkrat ni zaigral z isto zasedbo, medtem za Brazilca velja povsem nasprotno. Igrajo več ali manj isti nogometaši, tudi sistem igre se ne spreminja in se verjetno ne bo niti danes. V sistemu 4-2-3-1, pri katerem Tite vztraja že cel turnir, gre v napadu pričakovati Evertona iz Gremia, zvezdnika Barcelone Philippeja Coutinha in Firmina iz Liverpola, pred njimi pa Gabriela Jesusa iz Manchester Cityja. Nekaj težav imajo Brazilci samo na levi strani obrambe, kjer bi lahko namesto rahlo poškodovanega Filipeja Luisa lahko zaigral Alex Sandro iz Juventusa. Na sredini igrišča ima nekaj težav s poškodbo Fernadinho, tudi on prihaja iz Manchester Cityja.

Argentina? Kdo ve, kako bo postavljena, a jasno je, da se bo vse vrtelo okoli Messija. Ob njem naj bi stal tudi Sergio Agüero. Najboljši strelec Manchester Cityja se je na zadnji tekmi izkazal z izjemno samostojno akcijo in golom, ki je pokončal upe Venezuele. V napadu gre pričakovati tudi mladega napadalca milanskega Interja Lautara Martineza, najbolj učinkovitega Argentinca pod vodstvom zdajšnjega selektorja, ki je dvakrat v reprezentančnem dresu zadel tudi na zadnjih dveh tekmah. Nekateri argentinski mediji pa pišejo tudi o tem, da utegneta od prve minute zaigrati celo Angel Di Maria (PSG) in Giovanni Lo Celso, za katerim je sijajna sezona v majici Betisa, precej pa je pokazal tudi na tekmovanju v Braziliji.

Brazilija - Argentina

Polfinale južnoameriškega pokala 2019, danes ob 2.30. Štadion Mineirao v Belo Horizonteju, kapaciteta 64.000. Sodnik: Roddy Zambrano (Ekvador).



Verjetni začetni postavi:

Brazilija (4-2-3-1): Alisson; Luis, Silva, Marquinos, Alves; Casemiro, Arthur; Everton, Coutinho, Firmino; Jesus. Selektor:

Tite.

Argentina (4-3-1-2): Armani; Tagliafico, Otamendi, Pezzella, Foyth; Paul, Paredes, Acuna; Messi; Martinez, Agüero. Selektor: Lionel Scaloni.

Soigralci ga imajo tako radi, da bi zmagali predvsem zanj

Toda bolj kot to, kako in še manj kdo bo igral, bo pomembno predvsem, ali bo iz torbe, ki jo vedno nosi s sabo, kakšno nogometno čarovnijo potegnil Messi. Z naskokom najboljši strelec Argentine, ki je v njenem dresu dosegel rekordnih 68 golov. Skorajda toliko, kot jih je skupaj vseh preostali zdajšnjih reprezentantov Argentine skupaj.

V argentinski reprezentanci svojega kapetana in najboljšega strelca obožujejo. Foto: Reuters

Zmogli so jih 76. Kapetan je na tem prvenstvu sicer pokazal bore malo. En gol, še ta z enajstih metrov, je seveda veliko manj od pričakovanj. To, da ni na pravi ravni, je priznal tudi sam. Še najmanj zaradi številk. Te so zanj verjetno še najmanj pomembne, kar dokazuje tudi z nekoliko drugačno vlogo v moštvu od tiste, ki jo ima pri Barceloni, ampak predvsem zaradi iger, ki jih kaže.

Lionel Scaloni je pred tekmo kariere. Foto: Reuters "Vajeni smo, da zabija tri gole na vsaki tekmi in preigrava mimo petih branilcev, a pri Argentini je njegova vloga nekoliko drugačna. S tem, kar kaže, smo zelo zadovoljni. Je naš vodja. Tako na igrišču kot zunaj tega," je moral o Messiju dan pred tekmo govoriti tudi Lionel Scaloni, neizkušeni selektor neizkušene Argentine.

"Soigralci ga obožujejo. Nekateri pravijo, da si zmage še toliko bolj želijo zaradi njega. Je najboljši nogometaš v zgodovini, a še nima velike trofeje z Argentino. To je nepravično. Želimo pa seveda zmagati vsi," je še povedal komaj 41-letnik, čigar trenerski list je še skoraj povsem nepopisan. Preden je konec lanskega leta postal selektor Argentine, samostojno ni delal še nikjer. Pa tudi njegova igralska pot ni niti približno tako bogata, kot je bila nogometna zapuščina Zinedina Zidana, ko je pred časom podobno neizkušen sedel na vročo klop Real Madrida. Deportivo, West Ham United, Racing Santander, Lazio, Mallorca, Atalanta in sedem nastopov v majici Argentine, to pa je tudi vse.

Selektor Brazilije ponoči ne more spati

Tite pravi, da preteklost ni pomembna. Foto: Reuters Precej drugače velja za trenerja, ki bo tokrat stal na nasprotni strani. V Evropi sicer precej neznani Tite je v Braziliji vodil številne tamkajšnje velikane in z njimi osvojil praktično vse. Tudi klubsko svetovno prvenstvo, do katerega je z zmago nad Chelseajem prišel leta 2012. "Zelo sem nestrpen. Ponoči nisem mogel spati. Zbudil sem se sredi noči in začel razmišljati o tekmi. Tako pač je pred takšnimi tekmami," je večer pred derbijem z Argentino povedal 51-letni trener, ki je na klop prišel pred tremi leti.



"Vsi hočemo zmagati in vse bomo naredili, da nam to tudi uspe. Vemo, da se vračamo na prav poseben štadion, na katerem sem sam doživel zmago proti Argentini s 3:0, pred tem pa smo z Nemčijo izgubili z 1:7, a to je preteklost, ki je v tem primeru nepomembna. Pred nami je nova, povsem drugačna tekma," je večer pred obračunom, ki ga bo danes ponoči gledal precejšen del svetovne nogometne populacije. Ob 2.30 po srednjeevropskem času se bo za marsikoga ustavil svet. Za uro in pol, mogoče dve, če bodo morda o potniku v finale odločale enajstmetrovke, več pa zagotovo ne. Na letošnjem južnoameriškem pokalu, ki poteka v ne najbolj prijetnih temperaturah, podaljškov pač ni …

Brazilija je v zadnjem času precej boljša

Brazilija in Argentina sta do zdaj odigrali 110 medsebojnih tekem. Uspešnejši so Brazilci, ki so zabeležili 45 zmag, ob tem pa na 26 tekmah remizirali, medtem ko so Argentinci zbrali 39 zmag.



Nazadnje sta se reprezentanci udarili oktobra 2018, ko so Brazilci zmagali z 1:0 po golu Mirande v zadnji minuti.



Brazilija je v zadnjem času na superclasicih sicer precej uspešnejša od Argentine. Argentinci so zmagali z 1:0 na prijateljski tekmi junija lani, a to je tudi njihova edina zmaga od junija 2012. V tem času so odigrali še sedem tekem. Brazilci so v tem času zmagali štirikrat.

f