Žreb jo je zagodel Bravu in Radomljam. Kdo bo potegnil krajšo?

Med tednom na slovenskih zelenicah ne manjka pokalnih izzivov, a potekajo dvoboji še na ravni MNZ, tako da je ogromno lokalnih spopadov. Na delu so tudi nekateri prvoligaši, žreb je hotel, da se že v zadnjem krogu MNZ Ljubljana pomerita Bravo in Radomlje. Kar se tiče prvoligašev, Koper danes gostuje v Kortah, Aluminij se mudi pri Zavrču, Rogaška pa se v četrtek odpravlja v Brežice. Mura je bila 20. septembra uspešna v 1. krogu pokala MNZ Murska Sobota, ko je v gosteh ugnala Dokležovje.

Štirje klubi, ki so v tej sezoni zastopali slovenske barve v Evropi, branilec državnega in pokalnega naslova Olimpija se je nato uvrstila v skupinski del konferenčne lige, se bodo tekmovanju pridružili v 1. krogu. To so poleg zmajev še Celje, Maribor in Domžale.

Pokal Slovenije, zadnji predkrog:

Torek, 3. oktober:

Sreda, 4. oktober:

Četrtek, 5. oktober: