V boju za pokalno lovoriko je le še 32 klubov. Prvi udeleženec osmine finala bo znan po današnjem spopadu med Zavrčem in Triglavom, nato pa si bodo tekme sledile vse do nedelje. Branilka naslova Olimpija bo v sredo ob 13. uri na Kodeljevem gostila velenjski Rudar, trenutno vodilni prvoligaš Celje bo imel zahtevno nalogo, saj ga čaka gostovanje pri jesenskem prvaku 2. SNL Nafti, v Prekmurje se odpravlja tudi Koper, rekorder pokalnega tekmovanja Maribor pa bo v četrtek gostoval v Ajdovščini pri Primorju.

Pokalno tekmovanje je bilo v tej sezoni že usodno za tri prvoligaške klube. Že pred 1/16 finala sta izpadla Bravo in Aluminij. Preostalih osem prvoligaških klubov bo na delu v pokalu v sredo in četrtek, saj jih nato konec tedna čaka ponovitev prestavljenega 3. kroga, ki so ga pred meseci odnesle poplave. Vsi prvoligaši z izjemo Olimpije bodo gostovali. Prvotno je bilo mišljeno, da bo imel nižjeligaš prednost domačega igrišča, takšno je tudi pravilo, in da bo torej Olimpija gostovala v prestolnici lignita. Knapi pa so po tehtnem razmisleku presodili, da bi imeli z organizacijo tekme preveč dela.

Trenerju Zoranu Zeljkoviću po novem pomagata pomočnik Antonio Delamea Mlinar in trener vratarjev Benjamin Levak.

Zmaji pa Velenjčanov s spremenjenim strokovnim štabom ne bodo gostili v Stožicah, kjer je slovenska reprezentanca, v njej nastopa tudi kapetan zeleno-belih Timi Max Elšnik, v ponedeljek ugnala Kazahstan in se na načeti travnati površini uvrstila na Euro 2024, ampak na Kodeljevem. Vzporedno bo v sredo v zgodnjih popoldanskih urah potekala še tekma med IB 1975 in Rogaško. Odigrana bo na igrišču z umetno travnato podlago v Športnem parku Štefana Beleta.

Koprčani bodo poskušali vlogo favorita upravičiti pri Odrancih, Radomlje se podajajo na Koroško k drugoligašu Fužinarju, za obuditev starih prvoligaških derbijev bodo poskrbele Gorica in Domžale, vrtnice so jesenski del v drugi ligi končale kot četrte, pokalni derbi v sredo pa se bo igral v Lendavi, kjer bo v tej sezoni najboljši drugoligaš pričakal najboljšega prvoligaša.

Mariborčani bodo gostovali v Ajdovščini, Celjani pa v Lendavi. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

V pokalnem tekmovanju se pogosto dogajajo presenečenja. V četrtek se mu bo poskušal izogniti Maribor. Devetkratni pokalni zmagovalec odhaja v Ajdovščino, kjer gre Primorju v 2. SNL zelo dobro, saj je jesenski del sklenil na tretjem mestu. Muro čaka gostovanje na Gorenjskem. Odhaja v Šenčur, ki je v neposredni bližini Brda pri Kranju, ki ga imajo navijači črno-belih v lepem spominu, saj so tam leta 2020 osvojili pokal.

Preostale tekme 1/16 finala pokala, na katerih ne bodo nastopili prvoligaši, bodo na sporedu v soboto in nedeljo.

