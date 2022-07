Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Manchester City je na ploščadi pred stadionom Etihad navijačem predstavil svoje poletne okrepitve na čelu z norveškim napadalcem Erlingom Haalandom. Za City je igral že njegov oče Alfie Haaland, sam pa je dve desetletji pozneje v ta klub prestopil iz Borussie Dortmund. Pri vsega 21 letih je eno najbolj vročih imen v nogometnem svetu. Navdušenje med navijači je bilo nepopisno. Ob njem sta na odru stala še 22-letni Argentinec Julian Alvarez in 29-letni vratar Nemec Stefan Ortega.

Erling Haaland Foto: Reuters "Ko se zabavam, zabijam gole, zmagujem tekme. Tako lahko je to," je Haaland dejal pred zbrano množico. Še dodatno pa je navijače v sinjemodrih dresih - številni so imeli že nov Haalandov dres - podžgal z odgovorom, katero tekmo najtežje pričakuje: "Nočem izgovoriti te besede, ampak ja z Manchestrom Unitedom!"

Sledila je še novinarska konferenca. Tudi na te je mladi norveški napadalec odgovarjal zelo sproščeno. Ni še vajen zelo ostrih in neposrednih vprašanj britanskih novinarjev. V premier ligi bo gotovo deležen večjih pritiskom kot v nemški bundesligi. Kako se to bo torej soočal s tem? "Tako kot že vso kariero. Skušal bom uživati v vsaki minuti, v vsakem trenutku. Skušal bom čim manj razmišljati. Ni dobro za človeka, če preveč razmišlja. Skušam biti sproščen in uživati v vsakem trenutku. Seveda pa vedno tudi trdo delam."

Številčna in navdušena množica navijačev na predstavitvi poletnih okrepitev Man Cityja. Foto: Reuters

Še več kot premier liga pa mu pomeni liga prvakov. Z Borussio je bil samo nemški prvak, Evrope ni osvojil. Manchester City je prav tako še ni, lani je izgubil finale. Jim lahko uspe z njim, so ga vprašali? "Rekel bom, kot vedno rečem: liga prvakov je moje najljubše tekmovanje. Mislim, da zdaj poznate odgovor." Zaveda se sicer, da bodo nova država, nova liga, nov trener zanj sprva velik izziv.