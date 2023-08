Po tragediji v Grčiji AEK zahteva visoko kazen za Zagrebčane

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

uefa upa, da bodo odgovorne aretirali in predali roki pravice v najkrajšem možnem času

Pred prvo kvalifikacijsko tekmo med AEK-om in Dinamom iz Zagreba je bil ubit navijač grškega kluba.

Pred prvo kvalifikacijsko tekmo med AEK-om in Dinamom iz Zagreba je bil ubit navijač grškega kluba.

Pred prvo tekmo tretjega kroga kvalifikacij za ligo prvakov, ki bi morala biti v torek zvečer na stadionu AEK v Nea Filadelfiji v predmestju Aten, so se v nasilnih spopadih pomerile skupine ultrasov.

Uefa je sicer navijačem obeh klubov prepovedala prihod na gostovanji, a se je v ponedeljek pozno zvečer v bližini stadiona AEK kljub temu pojavilo od 100 do 120 navijačev zagrebškega Dinama.

Policija je v izgredih aretirala skoraj sto navijačev, več je bilo ranjenih, za enega od domačih privržencev pa je bil spopad usoden, saj je zaradi vbodne rane umrl.

Uefa je v odzivu na tragični dogodek na spletni strani izrazila sožalje ob smrti navijača, ostro obsodila nasilje in tudi izrazila pričakovanje, da bodo odgovorne za to dejanje aretirali in predali roki pravice v najkrajšem možnem času.

Potrdila je, da je nov datum prestavljene tekme 19. avgust, v Zagrebu bo tekma po prvotnem predvidenem urniku 15. avgusta. Še enkrat so poudarili, da prepoved obiska gostujočih navijačev še vedno velja in da naj kluba izvedeta vse potrebne varnostne ukrepe.

"Bodo na tribunah tudi tisti, ki so sodelovali pri umoru?"

Na tragično dogajanje pred tekmo so se odzvali v atenskem klubu. V zapisu na spletni strani so navijača označili za žrtev organiziranih kriminalcev, ki so pripotovali iz Zagreba z namenom, da bi ubijali.

"Kdo nas sili, da igramo tekme, medtem ko še teče kri naših navijačev? Kako naj AEK po tem dejanju pride na igrišče in igra tekmo s tem klubom? Bodo na tribunah tudi tisti, ki so sodelovali pri umoru?" so med drugim zapisali pri AEK.

"Je lobiranje Hrvatov pri Uefi pomembnejše od človeškega življenja? Obstaja samo en način: takojšnja in ostra kazen. Civiliziran nogometni svet čaka na to, AEK pa tudi," so še zapisali pri atenskem klubu.

Vseh 94 navijačev na sodišče

Hrvaška tiskovna agencija Hina pa je danes dopoldne poročala, da se bo vseh 94 navijačev, ki so jih pridržali po izgredih, znašlo na sodišču. V torek zvečer so pridržali še pet Hrvatov, ki so skušali z ladjo odpotovati v Italijo, enega hrvaškega državljana pa so ustavili med poskusom bega z avtobusom v Albanijo.

Kot dodaja Hina, je policija postavila blokade na cestah po Grčiji in na mejnih prehodih. Na begu naj bi bilo še vsaj 50 hrvaških navijačev, v Grčiji pa že potekajo laboratorijske preiskave in zbiranje dokaznih materialov DNK, ki bodo pomagali pri identifikaciji storilcev.

Košarkarski klub Dinamo pa je danes sporočil, da bodo zaradi dogodkov v Atenah odpovedali prijateljsko tekmo z grškim Panathinaikosom, ki bi morala biti 8. septembra, še piše Hina.