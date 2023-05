Po skoraj 20 letih zapušča Barcelono

"Velika čast in ponos je nositi dres tega kluba in zastopati njegov grb. A vsaka zgodba se enkrat konča," je na družbenih omrežjih zapisal Busquets. Priznal je, da je prišel pravi čas za to odločitev, ki je bila po njegovem mnenju preprosta.

Busquets je pri Barceloni preživel 18 let in se do članske zasedbe prebil po treh letih v mlajših selekcijah in razvojnih ekipah. Za člane je debitiral leta 2008 proti Santanderju, kasneje pa postal ključni član zasedbe, ki je pod vodstvom Pepa Guardiole med letoma 2008 in 2012 osvojila številne lovorike.

Skupaj je za blaugrano zbral 718 nastopov in je tretji na večni lestvici po številu odigranih tekem. Z 48 tekmami drži tudi rekord po številu odigranih el clasicov proti madridskemu Realu. Skupaj je s klubom osvojil 31 lovorik, med njimi je tudi osem naslovov državnih prvakov, sedem pokalnih naslov in tri zmage v ligi prvakov.

To sezono je za Barcelono odigral 27 tekem in prispeval štiri asistence. Po 33 tekmah je s klubom blizu devetega naslova, saj ima Barcelona pet krogov pred koncem na vrhu razpredelnice španskega prvenstva 13 točk naskoka pred Atleticom iz Madrida in 14 pred Realom.