Po dolgem času se je javil "pozabljeni" Jose Mourinho

Vse od leta 2007, ko je zapustil Chelsea in se potem poleti 2008 preselil na klop milanskega Interja, ni bil tako dolgo brez trenerske službe, kot je zdaj. Spomnimo, sredi decembra lani je ostal brez svojega trenerskega sedeža na Old Traffordu. Odkar je zapustil Manchester United, pri katerem je zdržal dobri dve leti, ga nismo več videli, prav tako pa se je umaknil iz javnosti. Zdaj se je po dolgem času javil in povedal, da njegova trenerska zgodba še zdaleč ni končana.

"V meni je veliko ognja. Odkar sem brez službe, razmišljam samo o tem, kako se bom vrnil v nogomet. Prijatelji mi pravijo, naj uživam v poletnih mesecih. Naj uživam v prostem času, ki ga nikoli nisem imel. Ampak, iskreno, v tem ne morem uživati. Pogrešam nogomet. Najtežje je, ker moram reči ne ponudbam, ki jih dobivam, čeprav bi jih najraje sprejel," je pojasnil "pozabljeni" Jose Mourinho v intervjuju za Sky Sports in dodal, da se bo v trenerski posel vrnil, ko bo prejel pravo ponudbo.

Bi se lahko prvič preselil v Nemčijo?

"Moram dobro premisliti, preden se podam novim izzivom naproti. Moram si izbrati ponudbo, ki bo ravno pravšnja," pravi 56-letni Portugalec, ki spada med najuspešnejše nogometne trenerje novejšega obdobja. Vodil je Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid in nazadnje Manchester United, a tega, kje bo nadaljeval bogato nogometno pot, za zdaj še ne ve. Ne skriva tega, da se je v zadnjem času začel učiti nemški jezik, a pravi, da to ne pomeni, da se bo kmalu preselil v Nemčijo.

Preden bo sprejel katerokoli ponudbo, bo dobro premislil. Foto: Getty Images

"Mogoče se zgodi tudi to, a za zdaj ni nobenega nemškega kluba, ki bi trkal na moja vrata. Vem pa, da bi se rad vrnil v kakšno izmed najmočnejših petih evropskih lig. Želim si voditi samo najboljše," je še povedal Portugalec, ki je bil štirikrat izbran za najboljšega trenerja na svetu.

Selektor zagotovo (še) ne bo

Pred časom so se pojavile informacije, da bo njegova naslednja služba selektorska, a jih je tokrat ovrgel. "Ena tekma na mesec? Veliko dela v pisarni, a bolj malo na igrišču. Nobenih tekem. Dve leti čakanja na svetovno in potem še dve leti čakanja na evropsko prvenstvo. Ne, za zdaj še ne. Ta služba me trenutno ne zanima, čeprav je res, da ko obiščem velika tekmovanja in doživim ves pomp, ki se okoli njih dogaja, začutim željo, da bi bil kdaj del česa takšnega. Potem pa pomislim na vse, kar sem naštel, in si rečem, da takšna služba ni zame. Morda nekoč, a ne danes. Če bi bil selektor Portugalske, bi bil na to seveda zelo ponosen," je še povedal trener, ki je lovorike osvajal z vsemi klubi, pri katerih je bil.

Pri navijačih Interja, s katerim je osvojil številne lovorike, je užival in še uživa status ikone, zato ne čudi, da so ga pred časom povezovali s selitvijo v Milano, a potem so tam za novega trenerja izbrali Antonia Conteja. Foto: Reuters

Skupaj se je na njegovi trenerski poti nabralo že kar 25 lovorik. Najbolj ponosen pa je zagotovo na evropski naslov s Portom leta 2004 in leto 2010, ko je do istega uspeha popeljal milanski Inter.

Z Manchester Unitedom je leta 2017 zmagal v ligi Europa, v istem tekmovanju, ki je takrat še slišalo na ime pokal Uefa, pa je zmagal tudi leta 2003 s Portom. Trikrat je bil angleški prvak s Chelseajem, dvakrat italijanski z Interjem, enkrat španski z Real Madridom in dvakrat portugalski s Portom.