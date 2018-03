Nagradna igra Naj gol

Pozdravljeni, ljubitelji prvoligaškega nogometa. V 23. krogu Prve lige Telekom Slovenije so nogometaši dosegli kar 17 zadetkov. Izbrali smo jih pet, ki so izstopali po lepoti, vi pa boste v Sportalovi nagradni igri Naj gol, v kateri si lahko tudi v tej sezoni zagotovite dve vstopnici za tekmo 1. SNL, določili najlepšega.

Pet najlepših zadetkov 24. kroga Prve lige Telekom Slovenije:

Prvoligaški klubi so v 24. krogu Prve lige Telekom Slovenije dosegli 17 zadetkov. O najlepšem bodo odločali vaši glasovi, s katerimi si lahko prislužite mikavno nagrado. V ožji izbor najlepših zadetkov kroga se je uvrstilo pet strelcev. To so Jaka Bijol (Rudar), Luka Volarič (Krško), Dario Čanađija (Olimpija), Agim Ibraimi (Domžale) in Rubin Hebaj (Domžale).

Vse do konca tekmovalne sezone 2017/18 bomo po vsakem krogu izbirali najlepši zadetek. Vsi, ki nam boste zaupali svojo odločitev, boste sodelovali v nagradni igri Naj gol.

Lahko si prislužite tudi nogometna dresa

Trije, ki jim bo sreča najbolj naklonjena, bodo prejeli po dve vstopnici za nogometno tekmo v sklopu Prve lige Telekom Slovenije, ki si jo bodo želeli ogledati. Po koncu sezone 2017/18 bo nastopil čas za dodatni nagradi, nogometna dresa, zato se je vredno potruditi in oddati svoj glas.

Vabimo vas k sodelovanju v nagradni igri Naj gol, uživajte ob posnetkih najlepših zadetkov kroga in se potegujete za nagrado.