Pestro v Italiji: Atalanta odkupila Kolumbijca, Anglež prihaja k Interju

Italijanski nogometni prvoligaš Atalanta iz Bergama, pri katerem blesti slovenski reprezentant Josip Iličić in bo spomladi nastopil v osmini finala lige prvakov, je od Sampdorie dokončno odkupil kolumbijskega napadalca Duvana Zapato. Klubi serie A med zimskim prestopnim rokom iščejo okrepitve, zato je v zadnjih dneh prišlo do nekaterih zelo odmevnih dogovorov. Anglež Ahsley Young je vse bližje Interju, Roger Ibanez se iz Atalante seli v Rim.

Kolumbijski reprezentant Duvan Zapata se je Atalanti poleti 2018 pridružil na dveletni posoji, in sicer za 14 milijonov evrov z možnostjo dokončnega odkupa še za 12 milijonov. To so zdaj pri bergamskem klubu izkoristili. Čeprav je izgubil zadnje tri mesece zaradi poškodbe stegenske mišice, je Zapata na 49 tekmah za Atalanto dosegel 35 zadetkov.

Atalanto pa bo zapustil Roger Ibanez, ki bo za 18 mesecev posojen Romi, ta pa ga bo nato odkupila za približno 11 milijonov evrov. Enaindvajsetletnega Brazilca zdravniški pregledi čakajo v ponedeljek. Ibanez se je Atalanti pridružil januarja lani iz Fluminenseja za štiri milijone evrov, a v Bergamu ni skoraj nič igral.

Kosovski reprezentant poleti v Neapelj, Anglež vedno bližje Interju

Če bo Ashley Young sklenil dogovor z Interjem, bo njegov kapetan Samir Handanović. Foto: Reuters Delodajalca v Italiji bo zamenjal tudi kosovski reprezentant Amir Rrahmani, ki se bo poleti preselil iz Hellasa Verone k Napoliju. Slednji bo za branilca, ki bo danes opravil zdravniške preglede, plačal 14 milijonov evrov.

Za Verončane bo to dober posel, saj so lani poleti zagrebškemu Dinamu zanj plačali "le" dva milijona evrov. Petindvajsetletni Rrahmani bo podpisal petletno pogodbo, ki mu bo prinesla 1,8 milijona evrov na sezono.

Spremembe bo po poročanju angleških in italijanskih medijev doživel tudi milanski Inter Samirja Handanovića. Danes bo v Italijo na zdravniške preglede prišel Anglež Ashley Young, nazadnje član Manchester Uniteda. Za 34-letnega angleškega reprezentanta bodo rdeči vragi dobili 1,5 milijona evrov in nekaj dodatnih bonusov.

Inter bo sicer okrepil tudi Leonardo Spinazzola iz Rome, v nasprotno smer pa bo šel Matteo Politano, kar bržčas pomeni, da bo Inter do konca sezone nekomu, verjetno Newcastlu, posodil Valentina Lazara, še poroča STA.