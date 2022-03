Peleja po vnetju sečil izpustili iz bolnišnice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Legendarni brazilski nogometaš Pele je po daljšem bivanju zaradi okužbe sečil zdaj lahko zapustil bolnišnico, poroča novičarski portal G1. Enainosemdesetletnik se sicer v bolnišnici Albert Einstein v Sao Paulu zdravi zaradi raka na debelem črevesju; tumor so mu odkrili in odstranili pred pol leta. Okužbo so mu odkrili med rutinskim pregledom.

Brazilec Pele je bil ponovno hospitaliziran 13. februarja, ko je nadaljeval redno kemoterapijo, med zdravljenjem pa so mu odkrili vnetje sečil.

Zdravniki so 81-letnemu Peleju v začetku septembra odstranili rakavo tvorbo na debelem črevesu. Po operaciji je bil sprva na oddelku intenzivne nege, kjer je ostal približno mesec dni, zdaj pa zdravljenje nadaljuje s kemoterapijo in bolnišnico obiskuje mesečno.

Zdravljenje zaradi rakave tvorbe niso edine zdravstvene težave legendarnega Brazilca v zadnjih letih. V preteklosti je moral prestati več operacij kolka, imel je težave s hrbtenico in kolenom. Pred dvema letoma so mu ob vnetju sečil odkrili in nato odstranili tudi ledvični kamen.

Pele je z Brazilijo osvojil tri naslove svetovnih prvakov. Foto: Reuters

Pele velja za legendo brazilskega in svetovnega nogometa. Z Brazilijo je trikrat osvojil naslov svetovnega prvaka (1958, 1962, 1970), na 92 reprezentančnih tekmah pa je dosegel 77 golov in je še vedno najboljši reprezentančni strelec Brazilije. Je tudi med četverico nogometašev v zgodovini, ki so dosegli gol na štirih različnih svetovnih prvenstvih.

Še vedno pa je Brazilec dejaven na družbenih omrežjih. Tokrat je prek Instagrama opozoril tudi na vojno v Ukrajini. "Še vedno imam veliko upanja in zaupanja v boga, toda novica o vojni mi razžalosti srce. Sem solidaren z ljudmi Ukrajine," je zapisal v objavi na svojem računu. "V molitvi prosim boga, naj prevladajo mir, svoboda in ljubezen."