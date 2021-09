Pele zapustil oddelek intenzivne nege

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Legendarni brazilski nogometaš Pele je zapustil oddelek intenzivne nege v Sao Paulu, je v izjavi za javnost sporočila bolnišnica Alberta Einsteina v Sao Paulu, kamor je bil sprejet pred dvema tednoma. Takrat so mu na rutinskem pregledu odkrili domnevni tumor na debelem črevesju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Čudno maso" so mu kirurgi odstranili 4. septembra, danes pa so ga po dobrem okrevanju premestili na običajni bolniški oddelek, so iz bolnišnice sporočili v izjavi za javnost.

"Vsak dan sem bolj vesel, pripravljen, da zaigram 90 minut in podaljške. Kmalu se bomo spet videli," je Pele ob fotografiji iz bolniške sobe zapisal na Instagramu ter se zahvalil za "tisoče sporočil spodbude".

Njegova hčerka Kely Nascimento je že danes zgodaj zjutraj namignila, da njen oče dobro okreva in bo kmalu zapustil oddelek intenzivne nege.

Legendarni Brazilec je imel v zadnjih letih veliko težav z zdravjem, večkrat pa je pristal tudi v bolnišnici, nazadnje leta 2019 zaradi hudega vnetja sečil.

Mnogi imajo Peleja za najboljšega nogometaša v zgodovini, še danes je edini, ki je trikrat osvojil svetovno prvenstvo (1958, 1962 in 1970).

