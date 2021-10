Pele zapustil bolnišnico, zdaj mora na kemoterapijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Legendarni brazilski nogometaš Pele je po mesecu dni zapustil bolnišnico v Sao Paulu, kamor so ga konec avgusta sprejeli zaradi suma na črevesni tumor in ga 4. septembra operirali. Zmagovalec treh mundialov je na Instagramu objavil fotografijo z ženo Marcio Aoki in zaposlenimi v bolnišnici Albert Einstein, kjer je bil na zdravljenju.