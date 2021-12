Pele znova v bolnišnici, a se bo kmalu vrnil domov

Eden od najboljših nogometašev v zgodovini Edson Arantes do Nascimento, bolj znan kot Pele, je moral znova v bolnišnico Albert Einstein v Sao Paulu, kjer so ga septembra operirali zaradi tumorja na debelem črevesu. Iz bolnice so sporočili, da je njegovo stanje stabilno in da se bo v nekaj dneh vrnil v domačo oskrbo.