Valencia in Getafe že med osem, bo uspelo tudi Atleticu in Realu?

V torek sta bili na sporedu že dve povratni tekmi osmine finala španskega kraljevega pokala. Med osem sta se uvrstila Valencia in Getafe, danes pa bosta v četrtfinale lovila še velikana iz Madrida. Real ima prednost treh zadetkov (3:0), medtem ko so Jan Oblak in druščina na prvi tekmi le remizirala z Girono (1:1). Najtežje delo čaka Barcelono, ki bo v četrtek pred domačimi gledalci proti Levanteju lovila zadetek zaostanka (1:2). Katalonci so na prvi tekmi igrali brez Lea Messija, ki bi znal tokrat začeti od prve minute.