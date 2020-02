Oblakovemu soigralcu operirali hrbtenico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Angleškemu nogometnemu reprezentantu in soigralcu slovenskega vratarja Jana Oblaka pri Atleticu iz Madrida Kieranu Trippierju so zaradi hernije operirali hrbtenico in bo moral nekaj časa mirovati. O tem, kdaj se bo nogometaš vrnil na zelenice, v klubu ne govorijo, bolj ali manj jasno pa je, da bo moral izpustiti prvi tekmi 1/8 finala lige prvakov.